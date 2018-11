M. Lajčák: Prijatie desiatich sýrskych sirôt si Slovensko môže dovoliť

Pripomenul tiež, že aj keď Slovensko jednoznačne odmietlo povinné kvóty, nepopiera, že migrácia je európskym problémom.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovensko by podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) malo prijať desať sýrskych sirôt z gréckych utečeneckých táborov. Ako v piatok (2. 11.) uviedol, slovenská spoločnosť si to môže ekonomicky dovoliť a je to v súlade s tým, čo Slovensko v otázke migrácie presadzuje.



"Je to naša dobrovoľná iniciatíva, my rozhodujeme o tom, kto k nám príde, my si tých desať maloletých detí vyberieme. Máme zariadenia na východnom Slovensku, kde ich môžeme prichýliť, máme legislatívne mechanizmy, ktoré zabránia tomu, čoho sa niektorí ľudia boja, že sa otvoria dvere, ktorými potom príde nekontrolovateľné množstvo ľudí. Nie, desať znamená desať," zdôraznil minister.



Pripomenul tiež, že aj keď Slovensko jednoznačne odmietlo povinné kvóty, nepopiera, že migrácia je európskym problémom. "Vyšehradské krajiny nadštandardne prispeli k fungovaniu misie Frontex, Slovensko má jeden z najvyšších príspevkov na hlavu. Vysielame našich policajtov napríklad na ochranu macedónskych hraníc, spolupracujeme so Slovinskom - my ukazujeme, že sme súčasťou tohto riešenia," povedal.



O prijatí sýrskych sirôt začiatkom októbra hovoril aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Slovensko by sa podľa neho dokázalo postarať o takéto siroty, nie však v zariadeniach pre utečencov, ale v detských domovoch. Požiadal o čas na posúdenie možností a kapacít. Iniciatívu, naopak, kritizovali koaličná SNS a opozičné hnutie Sme rodina.