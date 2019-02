Lajčák: Rezort diplomacie ďalej rokuje o obrannej spolupráci s USA

Európsku iniciatívu odstrašenia prvýkrát predstavil v roku 2016 vtedajší prezident USA Barack Obama na summite NATO vo Varšave.

Bratislava 23. februára (TASR) - Rokovania o obrannej spolupráci s USA pokračujú, zástupcovia rezortu diplomacie o nej s Američanmi rokovali aj tento týždeň. Po stredajšom rokovaní to povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.



"My k tým rokovaniam pristupujeme veľmi seriózne, ale je to dohoda o citlivých veciach a Slovensko má v tomto kontexte svoje záujmy. A tie si potrebujeme obhájiť," opísal Lajčák s tým, že istý odklad spôsobila aj americká strana.



Dohoda o obrannej spolupráci (DCA) s USA umožní rozšírenú obrannú spoluprácu medzi Slovenskom a USA. Je zároveň podmienkou finančného príspevku USA na modernizáciu leteckých základní Sliač a Kuchyňa vo výške 46 miliónov USD v rámci takzvanej Európskej iniciatívy odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI).



Európsku iniciatívu odstrašenia prvýkrát predstavil v roku 2016 vtedajší prezident USA Barack Obama na summite NATO vo Varšave. V rámci summitu bola pomoc ponúknutá najmä krajinám tzv. východného krídla Aliancie. Iniciatívu podporil aj súčasný prezident USA Donald Trump, ktorý schválil návrh jej rozpočtu na fiškálny rok 2018 pre viaceré členské krajiny NATO.



Obdobné ponuky zo strany USA boli okrem SR, Islandu a Nórska, ponúknuté aj Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Malte či Luxembursku a Bulharsku. Letisko Sliač bolo už aj v minulosti modernizované s podporou finančných prostriedkov NATO.