Lajčák s Jaglandom sa zhodli na potrebe posilňovania multilateralizmu

Bratislava 16. októbra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo nezažíva ľahké časy, správnou odpoveďou na ne je posilňovanie multilateralizmu i posilňovanie záväzkov voči medzinárodnému právu. Na utorňajších rokovaniach sa na tom zhodli slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák s generálnym tajomníkom Rady Európy (RE) Thorbjörnom Jaglandom, ktorý je do 17. októbra v SR na oficiálnej návšteve.



Dvojica podľa Lajčáka hovorila aj "o spolupráci medzi SR a RE i súčasnej situácii v Parlamentnom zhromaždení RE (PZ RE), ale i o slovenskej príprave na predsedníctvo v OBSE a o prienikoch, ktoré tieto dve organizácie majú".



Dvojica sa podľa slov Jaglanda rozprávala tiež o hrozbe, že RE opustí Ruská federácia. V tejto súvislosti sa obaja zhodli na tom, že ministri a hlavy štátov musia spolupracovať na tom, aby sa takémuto scenáru vyhli. "Ak by odišiel jeden štát, mohli by postupne nasledovať ďalšie," dodal Jagland.



Lajčák vyzdvihol činnosť RE, ktorá na budúci rok oslávi 70. výročie svojho vzniku a ktorej je Slovensko už 25 rokov členom. Táto inštitúcia pomáha štátom uskutočniť demokratickú transformáciu, vybudovať právny štát a nezávislé inštitúcie a pomohla tak podľa neho i SR, ktorá teraz môže získané transformačné skúsenosti odovzdávať ďalej.



Jagland ďalej vyjadril radosť z toho, že je po rokoch nazad na Slovensku. Na Slovensko ho ešte v októbri 2017 pozval vtedajší premiér SR Robert Fico. Pozvánku neskôr v júni tohto roka potvrdil aj premiér Peter Pellegrini počas svojej návštevy RE v Štrasburgu, kam zavítal pri príležitosti 25. výročia vstupu SR do tejto inštitúcie.



Slovensko podľa neho dosiahlo odvtedy výrazný pokrok. Spoločne s RE ho však stále čaká ešte dosť práce. "Hlavne sa teraz (v RE) zameriavame na nezávislosť justície a slobodu médií, čo sú dve inštitúcie, ktoré sú dôležité v boji proti korupcii. Preto ma veľmi teší, že slovenská vláda sa momentálne vo svojej činnosti podobne zameriava na tieto oblasti," povedal generálny tajomník RE.



Jagland v utorok navštívi Spišský Hrhov, ktorý sám označil ako príklad veľmi úspešného spolunažívania väčšinového obyvateľstva s rómskou komunitou. V tejto súvislosti zdôraznil, že jedným zo základných princípov RE je chrániť individuálne ľudské práva a súčasne práva menšín.



"Ak by túto ochranu spoločne nevykonávali všetky členské krajiny RE, hrozí, že sa vrátime späť do neporiadku, ktorý tu vládol predtým," dodal v tejto súvislosti.



Jagland ešte pogratuloval Lajčákovi k jeho nedávnemu úspešnému pôsobeniu na pozícii predsedu Valného zhromaždenia OSN. "Myslím si, že Európa potrebuje takéhoto štátnika, takúto osobnosť, práve v tomto období, keď nastupuje nacionalizmus, unilateralizmus a ďalšie javy," dodal v tejto súvislosti.