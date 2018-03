M. Lajčák:Situáciu treba stabilizovať, rozhodnúť musí politický dialóg

Vynášanie obvinení bez dôkazov podľa šéfa rezortu diplomacie nikomu a ničomu nepomôže.

Bratislava 5. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) považuje akékoľvek prepojenie organizovaného zločinu s politickými špičkami krajiny za neakceptovateľné. Pre TASR to povedal hovorca rezortu diplomacie Peter Susko.



"V tejto chvíli je potrebné urobiť všetky kroky pre to, aby došlo k stabilizácii politickej a bezpečnostnej situácie v štáte," povedal Susko. O tom, akou formou sa to má udiať, musí podľa neho rozhodnúť politický dialóg.



"Vynášanie obvinení bez dôkazov nikomu a ničomu nepomôže. Politici by sa vo chvíľach, keď ide o charakter štátu a jeho občanov, nemali riadiť emóciami, ale rozumom, práve oni by mali na svoje plecia prevziať zodpovednosť za budúcnosť krajiny," uzavrel hovorca.