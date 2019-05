M. Lexmann: Nechcem povedať, že som čakateľka na brexit

Brexit považuje naďalej za veľmi nebezpečný, či už pre Veľkú Britániu alebo EÚ.

Bratislava 27. mája (TASR) – Kandidátka vo voľbách do Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH) sa ujme svojho mandátu až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Vníma to ako paradox, vzhľadom na to, že sa usilovala o to, aby Veľká Británia v EÚ zostala.



"Organizácia, pre ktorú pracujem, pracuje veľmi blízko s Veľkou Britániou. Snažili sme sa všemožne podporiť, aby Británia zostala v EÚ. Pre mňa je to dosť paradox, že mám teraz ja čakať na brexit," povedala Lexmann pre TASR.



Dodala, že brexit považuje naďalej za veľmi nebezpečný, či už pre Veľkú Britániu alebo EÚ. "Dúfam, že sa veci vyvinú inak a nechcem povedať, že som čakateľka na brexit", dodala.