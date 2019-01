M. Lubyová by mala podľa premiéra dovysvetľovať situáciu okolo dotácií

Pellegrini sa v relácii dotkol aj komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Alenou Zs.

Bratislava 26. januára (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) by mala poriadne dovysvetľovať situáciu okolo rozdeľovania dotácií a stimulov na vedu, výskum a vývoj. V relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Ak pochybnosti aj na základe vysvetlenia pretrvávajú, tak si myslím, že rezort musí pristúpiť ešte k lepšiemu dovysvetľovaniu vecí," uviedol Pellegrini. Podľa neho sa však preukázalo, že zákon porušený nebol. Považoval by za dobré, keby Lubyová pri konkrétnych projektoch zavolala hodnotiteľov a ľudí, ktorí definitívne rozhodli o pridelení financií. Tí by mali vysvetliť svoje rozhodnutia.



V tomto prípade musí podľa neho ministerka odstrániť pochybnosti, ktoré neprospievajú školstvu ani vede. Doplnil, že ak pretrvávajú, je na nej, aby ich zmietla zo stola a mohla sa ďalej venovať reforme školstva.



Pellegrini sa v relácii dotkol aj komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Alenou Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Reagoval, že ak môže mať Daniel Lipšic dôveru rodičov zavraždených, tak aj Glváč môže mať jeho dôveru. "Veľmi ma vyrušuje stav, ktorý momentálne na Slovensku je," skonštatoval s tým, že z vyšetrovacieho spisu unikajú informácie, ktoré niekto "účelovo" podsúva. Doplnil, že sa nebude vyjadrovať k súkromnej komunikácii. Ak sa tým treba zaoberať, majú to robiť orgány činné v trestnom konaní.



Na otázky v oblasti plánovaného rokovania o zbavení mandátu poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) odpovedal, že najskôr budú rokovať v poslaneckom klube, preto sa zatiaľ vyjadrovať nechce. Matovič však podľa neho pravdepodobne naplnil podmienky, aby mohol byť návrh podaný.