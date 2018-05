M. Lubyová prevzala Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí

Na podujatí sa zúčastnila aj generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých Regina Ebner, ktorá na stretnutí predstavila Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí.

Bratislava 15. mája (TASR) - Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR v utorok odovzdali ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej (nominantka SNS) Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Ide o dokument Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA) - európskej mimovládnej organizácie, ktorej cieľom je združovať a reprezentovať organizácie priamo zapojené do vzdelávania dospelých v Európe. Zameriava sa predovšetkým na propagáciu konceptu celoživotného vzdelávania a podporu prístupu a účasti na neformálnom vzdelávaní pre všetkých. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Mnohé z dnešných pracovných miest pred desiatimi rokmi neexistovali a mnohé nové formy zamestnania v budúcnosti ešte len vzniknú. V Bielej knihe o budúcnosti Európy Komisia zdôrazňuje, že je pravdepodobné, že väčšina detí, ktoré dnes nastupujú do základných škôl, bude napokon nastupovať na nové typy pracovných miest, ktoré ešte neexistujú a na riešenie tohto problému budú potrebné rozsiahle investície do zručností a zásadné zmeny v systémoch vzdelávania na princípe celoživotného vzdelávania," uviedla Lubyová. Popri kvalitnom a modernom odbornom vzdelávaní preto stále viac rastie potreba rozvíjať flexibilné spôsoby získavania a overovania kvalifikácií – budovať národné systémy kvalifikácií a systémy uznávania výsledkov získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa.



Podľa rezortu školstva vzhľadom na rýchly technologický pokrok a súvisiace zmeny pracovných profilov a požiadaviek musí byť celoživotné vzdelávanie založené na silnej spolupráci a synergiách medzi priemyslom, vzdelávaním, odbornou prípravou a učením sa. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sa súčasne musia prispôsobiť tejto realite. "Viac než kedykoľvek predtým sa preto ukazuje potreba a hodnota perspektívy celoživotného vzdelávania, v rámci ktorého ľudia získavajú nové a relevantnejšie kompetencie počas celého života," zdôraznila ministerka školstva.



Na podujatí sa zúčastnila aj generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých Regina Ebner, ktorá na stretnutí predstavila Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Zúčastnení týmto manifestom navrhujú vytvoriť vzdelávajúce sa Slovensko vo vzdelávajúcej sa Európe, ktoré je schopné riešiť budúcnosť pozitívnym spôsobom a pomocou všetkých potrebných zručností, vedomostí a spôsobilostí. Navrhujú vynaložiť úsilie na postúpenie o jeden krok vpred a rozvíjanie spoločnosti, ktorá sa dokáže vyrovnať s výzvami súčasnosti. Takéto úsilie si v súčasnosti vyžaduje udržateľné investície do vzdelávania dospelých na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni.