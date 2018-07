Lubyová: Tridsaťmiliónový balík na internáty možno načať už tento rok

Vláda uvoľnila na opravy internátov 50 miliónov. Prvých 20 sa uvoľnilo v júni, ďalších 30 sa má čerpať v rokoch 2019 a 2020.

Bratislava 15. júla (TASR) - Vysoké školy (VŠ) by mohli začať z druhého 30-miliónového balíka určeného na opravu internátov čerpať peniaze už tento rok. Pripustila to ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), podľa ktorej to závisí od toho, ako jednotlivé školy postupujú s rekonštrukciou z prvej etapy.



Vláda uvoľnila na opravy internátov 50 miliónov. Prvých 20 sa uvoľnilo v júni, ďalších 30 sa má čerpať v rokoch 2019 a 2020. "Prvých 20 miliónov eur už majú VŠ na svojich účtoch. Ďalších 30 miliónov bolo plánovaných na budúci rok, ale školy, ktoré dokážu vyčerpať prvé peniaze na tento rok, môžu si podať žiadosť a z 30-miliónového balíka sa už dá niečo poslať aj tento rok. Je to ale naozaj individuálne," dodala Lubyová.



V tomto roku prejdú rekonštrukciou ubytovacie zariadenia pre študentov v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Ružomberku, Zvolene a v Komárne. Celkovo bolo na účty verejných vysokých škôl poslaných 20 miliónov eur a začala sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích kapacít v histórii krajiny. Podľa informácií z rezortu školstva najväčšia časť z vyčlenených financií ide na obnovu študentských domovov v Bratislave, a to 8.107.710 eur.



Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave pre TASR uviedla, že rezort školstva zaslal na účet univerzity 19. júna sumu 3.150.917 eur. V Bratislave získala financie aj Slovenská technická univerzita, ide o hodnotu 3.956.793 eur. Obnovou prejdú aj ubytovacie zariadenia, ktoré patria v hlavnom meste Ekonomickej univerzite, tá získala na tento zámer jeden milión eur.



Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala 1.038.000 eur, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 495.939 eur, tri milióny eur získala v metropole východu i Technická univerzita.



Rezort školstva poslal na účet Prešovskej univerzity v Prešove 1.500.000 eur a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre jeden milión eur. Žilinská univerzita v Žiline použije na obnovu študentského ubytovania 1.041.351 eur. Technická univerzita vo Zvolene dostala 1.805.000 eur, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540.000 eur a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600.000 eur.



Financie získala aj Katolícka univerzita v Ružomberku (506.000 eur), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (237.000 eur), Univerzita J. Selyeho v Komárne (50.000 eur), Akadémia umení v Banskej Bystrici (30.000 eur), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (27.000 eur) a Trnavská univerzita v Trnave (22.000 eur).