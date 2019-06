M. Lubyová: Zmenu školského roka pre vysoké teploty rezort neplánuje

Najbližšie si školáci oddýchnu počas letných prázdnin v júli a auguste. Do školských lavíc si opäť zasadnú v pondelok 2. septembra.

Bratislava 13. júna (TASR) – Zmenu školského roka, ktorý trvá od začiatku septembra do konca júna, z dôvodu vysokých teplôt rezort školstva neplánuje. Uviedla to vo štvrtok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Robíme si štatistiky, koľko dní trávia deti v škole a koľko dní majú voľno. Verte mi, je to už pomaly na polovicu, lebo majú toľko voľna počas roka," poznamenala Lubyová. Ako doplnila, kedysi nebolo zvykom, že by mali školáci toľko voľných dní počas školského roka. "Dnes v priemere chodia deti do školy 170 dní a ostatné dni majú voľno," poznamenala šéfka rezortu školstva.



"Keby sme išli touto cestou a skrátili by sme ešte jún, tak sa obávam, že by deti boli veľmi málo v škole," dodala Lubyová.



Najbližšie si školáci oddýchnu počas letných prázdnin v júli a auguste. Do školských lavíc si opäť zasadnú v pondelok 2. septembra.



V školskom roku 2019/2020 budú mať žiaci voľno koncom októbra počas jesenných prázdnin. Vianočné prázdniny potrvajú od 23. decembra do 7. januára 2020. Oddychovať budú aj jeden deň začiatkom februára, keď sú naplánované polročné prázdniny. Po nich budú nasledovať týždňové jarné prázdniny a v apríli si oddýchnu od školy počas veľkonočného obdobia.