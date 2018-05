Lubyová:Počty tried osemročných gymnázií by sa mali určovať v rámci SR

Delenie po krajoch bolo umelé a nezohľadňovalo reálne pomery, uviedla ministerka školstva.

Bratislava 9. mája (TASR) – Podstatou úpravy pri pravidlách pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií je to, aby sa počty tried a žiakov týchto druhov gymnázií určovali v rámci celej republiky, a nie po ôsmich krajoch. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) po stredajšom rokovaní vlády. Zmenu novely zákona o výchove a vzdelávaní predložia v NR SR poslanci zo SNS Eva Smolíková, Štefan Zelník, Tibor Bernaťák a Jaroslav Paška.



"Delenie po krajoch bolo umelé a nezohľadňovalo reálne pomery, teda kde bývajú rodičia, kde chodia do práce, kde je najväčší dopyt po gymnáziách," povedala Lubyová. Ako príklad uviedla, že keď sa vedľa administratívnej hranice kraja nachádza veľké mesto, ktoré zbiera študentov aj z vedľajšieho kraja, tak tieto kvóty na osem krajov situáciu vôbec nezohľadňovali. "Podstatou novely je, že plány výkonov sa budú určovať na báze celej republiky ako jedného veľkého školského obvodu, takže pri zachovaní päťpercentnej kvóty budeme môcť oveľa viac uspokojiť reálny dopyt rodičov a žiakov po tomto druhu vzdelávania," vysvetlila Lubyová. Ako doplnila, ak sú súkromné školy "ochotné vyfinancovať navýšenie kapacít, bude to predmetom rokovania NR SR".



Šéfka rezortu školstva si myslí, že je potrebné držať proporciu a postupne začať znižovať počet detí, ktoré sú vyčlenené do špeciálnych prúdov. "Treba to robiť v rozumnej miere," povedala Lubyová s tým, že takéto školy by postupne mali byť zredukované.



Lubyová si myslí, že "pokiaľ sa bude budovať fínsky inkluzívny model, osemročné gymnáziá by mali časom zaniknúť". Vysvetlila, že ide o model, pri ktorom má talent každé dieťa, nie len špeciálne vybrané deti. Podľa jej slov by sa mali mať možnosť rozvíjať všetky deti v rámci hlavného prúdu školského vzdelávania.



Predloženie novely odôvodňujú národniari akútnou potrebou riešiť otázku určovania počtov žiakov osemročných gymnázií na základe objektívne merateľných kritérií. Chcú tiež zamedziť "neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov, ktorých jednotlivé gymnáziá majú možnosť prijať bez ohľadu na kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania".