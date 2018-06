Lubyová: SOČ je mohutný historický pilier rozvoja tvorivosti a vedy

Pedagógovia zasa vyzdvihujú fakt, že SOČ učí študentov pracovať s odbornou literatúrou, experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, ale tiež prezentovať svoje schopnosti.

Bratislava 19. júna (TASR) – Stredoškolská odborná činnosť (SOČ), ktorá oslavuje 40. výročie svojho vzniku, je podľa ministersky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) mohutným, štandardným a historickým pilierom rozvoja tvorivosti a vedy v slovenskom školstve. Šéfka rezortu školstva to uviedla pri príležitosti ocenenia 44 výnimočných a najaktívnejších učiteľov a pedagógov z celého Slovenska. Tí si v utorok v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prevzali ďakovné listy a plakety za ich dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou.



"Som veľmi šťastná, že sme mohli oceniť desiatky pedagógov stredných aj vysokých škôl. Za to, že v našich deťoch akoby rozhárajú iskru tvorivosti a talentu, za to im patrí veľká vďaka. To sú tí ľudia (študenti, pozn. TASR), ktorí nás budú v excelentnosti vo vede na Slovensku tlačiť hore," poznamenala pre TASR Lubyová.



Poďakovanie a uznanie im podľa nej patrí aj za to, že Slovensko a mladú generáciu posúvajú na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Za 40 rokov existencie SOČ, ktorá v 90. rokoch minulého storočia zaznamenala aj ťažšie obdobie, ale podarilo sa jej zastabilizovať sa, prešlo jej rukami okolo 200.000 žiakov a študentov. "Je to armáda mladých tvorivých ľudí, ktorým sa venovalo vyše 20.000 pedagógov. SOČ má pritom veľmi široký prierez. Sú tam technické a prírodné vedy, ale aj spoločenské a humanitné vedy," podotkla Lubyová.



Pedagógovia zasa vyzdvihujú fakt, že SOČ učí študentov pracovať s odbornou literatúrou, experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, ale tiež prezentovať svoje schopnosti v odborných teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach a v neposlednom rade získať potrebné sebavedomie. "Každý riešiteľ od najnižších kôl je víťazom nad svojou pohodlnosťou, a to som si vždy vážil. A keď príde do vyšších, už treba len zložiť klobúk," skonštatoval Stanislav Hlavna zo Strednej odbornej školy na Bystrickej ulici v Žarnovici.



Taktiež sa zhodujú, že sami nestarnú, lebo tým, že učia a ťahajú ďalšie generácie, posúvajú hranice poznania a učia aj sami seba, aj keď to môže ísť niekedy na úkor vlastného voľného času. Niekedy totiž istým spôsobom treba niečo zabudnúť, aby sme to staré mohli nahradiť niečím novým.



"Rada si spomínam na moje prvé stretnutie s Jánom Bittnerom, vtedy žiakom strednej poľnohospodárskej školy v Nitre. Prišiel za mnou vysoký štíhly druhák s tým, že chce robiť SOČ-ku, ale predpokladá, že hoci učím biológiu, o vtáčkaroch (rad pavúky) veľa neviem, tak mi doniesol asi tri knihy, aby som si ich prečítala a o týždeň príde za mnou, lebo by chcel, aby som mu pomohla. V prvom momente som bola zaskočená jeho suverenitou a neodbytnosťou, ale knihy som preštudovala," zaspomínala Anna Sandanusová z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na začiatky spolupráce s odborníkmi a hlavne s týmto študentom. Ten počas troch rokov za sebou obsadil popredné miesta v celoštátnom kole SOČ a v roku 1997 úspešne reprezentoval Slovensko na súťaži Mladých talentov v Pretórii.



Pri príležitosti 40. ročníka SOČ bolo spolu ocenených 246 pedagógov. Okrem 44, ktorí si prevzali ocenenie v Primaciálnom paláci, bolo ďalších 51 pedagógov ocenených na tohtoročnej aprílovej celoštátnej prehliadke SOČ v Žiline. Zvyšným 151 pedagógom boli zaslané ďakovné listy prostredníctvom krajských predsedov SOČ.