M. Lučanský: Nemám informácie, že by bol na policajtov vyvíjaný tlak

Bratislava 16. augusta (TASR) - Policajný prezident Milan Lučanský nemá informácie o tom, že by bol na policajtov vyvíjaný politický tlak. Uviedol to v stanovisku po výzve predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby sa "urobil poriadok" v orgánoch činných v trestnom konaní.



"Každý vyšetrovateľ je procesne samostatný, nad zákonnosťou drží ochrannú ruku prokurátor. Hovoril som s vedením Národnej kriminálnej agentúry a ubezpečil som ich, že majú moju podporu a stojím za každým zákonným rozhodnutím policajtov," povedal Lučanský.



Fico vo štvrtok (15. 8.) vyzval predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministerku vnútra Denisu Sakovú (obaja Smer-SD) k politickej zodpovednosti. Taktiež vyzval policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby urobili poriadok v orgánoch činných v trestnom konaní. Žiada zistiť, do akej miery sú orgány činné v trestnom konaní pod politickým tlakom. Fico očakáva aj zvolanie brannobezpečnostného parlamentného výboru. Jeho šéf Anton Hrnko (SNS) už avizoval, že mimoriadny výbor sám zvolávať neplánuje.