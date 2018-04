M. Maďarič: V Smere by nemalo byť tabu uvažovať aj o výmene šéfa

Nepovedal, či by sa mal premiér Peter Pellegrini pokúsiť vymeniť na čele strany Roberta Fica. On sám o tento post nemá záujem. Pellegrini tiež hovoril, že túto ambíciu nemá.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Robert Fico obhajovať predsednícky post alebo nie. Uviedol to pre TASR poslanec Národnej rady SR a exminister kultúry za Smer-SD Marek Maďarič. Nepovedal, či by sa mal premiér Peter Pellegrini pokúsiť vymeniť na čele strany Roberta Fica. On sám o tento post nemá záujem. Pellegrini tiež hovoril, že túto ambíciu nemá.



"V hlavách členov strany Smer-SD by nemalo byť tabu aj o takýchto variantoch uvažovať," poznamenal. Podľa Maďariča vzniká situácia, ktorá môže byť pre také niečo prajná. Poukázal na rozdelenie funkcií predsedu strany a vlády.



"Ukazuje sa, že už len fakt, že Peter Pellegrini sa stal premiérom, znamenalo nárast jeho dôveryhodnosti. Do istej miery to môže ovplyvňovať uvažovanie členov strany Smer-SD aj samotný vnútorný život Smeru," doplnil Maďarič. Dodal, že v súčasnosti je však Robert Fico naďalej pevne na čele Smeru-SD.



Maďarič nechce byť predsedom tejto strany a je možné, že v ďalších parlamentných voľbách už kandidovať nebude. "Je to krátko, čo nie som minister, tak si trochu užívam, že mám viac času a menej zodpovednosti aj na otázku o svojej politickej budúcnosti si nechávam ešte čas. Ale je pravdepodobnejšia verzia, že už kandidovať nebudem," uviedol pre TASR.



Keďže nás podľa jeho slov čakajú ešte búrlivé dva roky do parlamentných volieb, "nie je vylúčený ani iný scenár". O prezidentský palác záujem nemá ani nepovažuje za pravdepodobné, že by ho navrhol niekto zo Smeru-SD. "Myslím, že nie som úplne najvhodnejší kandidát na funkciu prezident," podotkol.



Uviedol tiež, že je pomerne znepokojený črtajúcou sa slabou súťažou o prezidentskú funkciu. Pripomenul, že sa stále čaká na vyjadrenie súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku.