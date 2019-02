M. Para: Naďalej trvám na nevine exministra Pavla R.

Naďalej trvám na nevine svojich mandantov a nepodloženom obvinení, k čomu výrazne prispievajú procesné prešľapy vyšetrovateľa v prípravnom konaní a jeho neozrejmenie okolností, zdôraznil Para.

Bratislava 19. februára (TASR) - Marek Para, obhajca bývalého riaditeľa TV Markíza a exministra hospodárstva SR Pavla R., ktorý je obžalovaný z prípravy vraždy bývalej spoločníčky Silvie Volzovej, naďalej trvá na nevine svojho klienta.



"V súčasnosti sa oboznamujeme s obsahom obžaloby a návrhmi prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave na dokazovanie. Zároveň formulujeme naše písomné stanovisko k obžalobe, ktoré predložíme bez meškania súdu, avšak pre značné množstvo nedostatkov a rozporov v obžalobe je naše stanovisko rozsiahle a zaberá viac času na vypracovanie," povedal pre TASR Para.



"Naďalej trvám na nevine svojich mandantov a nepodloženom obvinení, k čomu výrazne prispievajú procesné prešľapy vyšetrovateľa v prípravnom konaní a jeho neozrejmenie okolností, za akých došiel do kontaktu s Mikulášom Černákom v roku 2017," zdôraznil Para.



Prvé pojednávanie s bývalým riaditeľom TV Markíza a exministrom hospodárstva, ktorý je obžalovaný z prípravy vraždy bývalej spoločníčky, sa začne pred sudcom Okresného súdu (OS) Bratislava II koncom mája. Pojednávať sa bude v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Aktuálne nie je Pavol R. na základe nedávneho rozhodnutia sudcu OS Bratislava II stíhaný väzobne.



Po prvý raz v histórii Slovenska bude pred súdom stáť bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach. V prípade prípravy vraždy Volzovej sú okrem Pavla R. obžalované aj ďalšie tri známe osoby z prostredia slovenského podsvetia - banskobystrický bos Mikuláš Černák, bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Robert Lališ alias Kýbel a bos Miloš Kaštan. Prví dvaja sú právoplatne odsúdení za iné vraždy na doživotné tresty odňatia slobody.



O tom, že Pavol R. nebude stíhaný, rozhodol OS Bratislava II 4. februára, rozhodnutie stále však nie je právoplatné. Súd tak zamietol návrh dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Michala Šúreka na rozšírenie dôvodov väzby obvineného a vzatie do väzby. "Dôvodom rozhodnutia súdu bolo, že návrh neobsahuje konkrétne skutočnosti a dôvody, ktoré by svedčili o dôvodnej obave z ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených, prípadne marení skutočností dôležitých pre trestné konanie," povedal vtedy hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Doplnil, že uznesenie nie je právoplatné, zástupca prokuratúry podal sťažnosť. Po jej doručení bude rozhodovať o veci KS v Bratislave. Do utorka dopoludnia sťažnosť na krajskom súde neevidovali.



Obhajca Para už vtedy považoval návrh na väzobné stíhanie Pavla R. za nedôvodný. "Ja som skutočne nevidel žiadne kolúzne konanie svojho klienta. Vyjadrenie vlastného postoja k obhajobe je jednoducho sloboda prejavu a právo na obhajobu," tvrdí s tým, že za to nikoho nemožno vziať do väzby. "Ja som veľmi rád, že spravodlivosť prehovorila a že výsledok je taký, aký je," povedal Pavol R. Verí, že aj KS v Bratislave rozhodne rovnako. Je presvedčený, že by KS poprel svoje doterajšie rozhodnutia, keď ho zamietol stíhať väzobne.



Prokurátor Šúrek ozrejmil, že návrhom na väzobné stíhanie reagoval na minuloročnú decembrovú tlačovú konferenciu Pavla R., na ktorej označil výpovede svedkov za klamstvo. "Všetky tieto veci treba vnímať v určitom kontexte a myslím si, že bolo možné do určitej miery ovplyvniť či už svedkov, spoluvinníkov, alebo poškodených," povedal po rozhodnutí súdu. Zdôraznil, že bolo podľa neho tiež možné zasiahnuť do zákonnosti procesu.



KS v Bratislave Pavlovi R. na začiatku mája minulého roka uložil povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia.