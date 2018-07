M. Patakyová chce preskúmať sociálne zariadenia pre seniorov

Systém kontroly je na Slovensku rozdelený medzi niekoľko kontrolných orgánov.

Bratislava 17. júla (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmava úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv seniorov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Aj medializovaná kauza súkromného zariadenia pre seniorov Iris v Bratislave ukazuje podľa nej opodstatnenosť tejto iniciatívy. Výsledky prieskumu by mali byť známe ešte tento rok.



Ombudsmanka upozornila na to, že z doteraz zozbieraných informácií vyplynulo, že napríklad ministerstvo práce vykonalo kontrolu za posledné tri roky v priemere iba v ôsmich zariadeniach, čo môže byť priamym dôsledkom toho, že ministerstvo má na vykonávanie kontrol zamestnaných iba päť ľudí. Podľa údajov z vlaňajška pritom na Slovensku existuje 475 zariadení pre seniorov, 391 domovov sociálnych služieb a 222 špecializovaných zariadení. S prihliadnutím aj na ostatné zariadenia je podľa ombudsmanky veľmi málo pravdepodobné, že ministerstvo vykoná kontrolu vo väčšine zariadení.



"Prípad zariadenia pre seniorov Iris na Heydukovej ulici v Bratislave len dokazuje, že ak nie je zabezpečená dostatočná kontrola, je veľká pravdepodobnosť, že sa v mnohých zariadeniach nebudú dodržiavať ľudské práva," uviedla v stanovisku pre médiá Patakyová.



Systém kontroly je na Slovensku rozdelený medzi niekoľko kontrolných orgánov. Ombudsmanka je presvedčená, že v prvom rade by mali na zariadenia dohliadať ich zriaďovatelia, následne aj vyššie územné celky a rezort práce. Tiež by mal špecifické aspekty preverovať aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, regionálne úrady verejného zdravotníctva a okresné a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Podľa ombudsmanky je zrejmé, že orgány kontroly sú rôznorodé a zákonná úprava je pomerne roztrieštená.



Cieľom prieskumu je preto zistiť, ako a do akej miery v praxi funguje systém kontroly dodržiavania základných práv a slobôd seniorov v zariadeniach, aké časté sú tieto kontroly, na čo sa jednotlivé úrady zameriavajú, ale aj aké sú sankčné mechanizmy.