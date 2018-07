M. Patakyová: Prípadnú kritiku budem musieť uniesť

Koaličná SNS cez svojho prvého podpredsedu Jaroslava Pašku odkázala, že počínanie ombudsmanky vníma ako problém a jej účasť na Dúhovom Pride 2018 je oprávneným titulom na ukončenie výkonu funkcie.

Bratislava 14. júla (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová priznáva, že z odborného hľadiska zvažovala, či z titulu svojej funkcie má právo vystúpiť na podujatí, akým je Dúhový Pride. Vyhodnotila si to tak, že má povinnosť upozorňovať na to, že si SR neplní záväzky voči osobám rovnakého pohlavia. Povedala to novinárom po svojom vystúpení na tribúne v rámci podujatia Dúhový Pride 2018.



"Ak príde kritika týmto smerom, budem ju musieť uniesť," priznala na margo postoja koaličnej SNS, ktorá Patakyovú za podporu podujatia ostro kritizuje a hovorí aj o jej konci vo funkcii.



Koaličná poslankyňa NR SR a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) tu zdôraznila, že ombudsmanka má povinnosť stáť za všetkými, ktorých práva nie sú naplnené. "A platí to aj pre túto komunitu. Ak rešpektujeme, že ten úrad je nezávislý, považujem za absolútne neprijateľné, aby sa niekto za prejavenie postoja vyhrážal odvolaním. Reakcia SNS je v demokratickej spoločnosti neadekvátna," odkázala Žitňanská.



Funkcia verejného ochrancu práv podľa zákona zaniká vzdaním sa funkcie, stratou voliteľnosti, odsúdením za úmyselný trestný čin resp. odsúdením na výkonu trestu, výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie alebo smrťou.



Koaličná SNS cez svojho prvého podpredsedu Jaroslava Pašku odkázala, že počínanie ombudsmanky vníma ako problém a jej účasť na Dúhovom Pride 2018 je oprávneným titulom na ukončenie výkonu funkcie. Podľa Pašku osoba, ktorá sa nezasadzuje o práva nenarodených detí, zdravotne postihnutých, starých, nemocných či sociálne odkázaných a chodí sa len predvádzať na 'Dúhové pochody', nepatrí na post verejného ochrancu práv. "Ten má chrániť ľudské práva občanov Slovenska bez rozdielu vierovyznania, pôvodu, pohlavia, veku, národnosti či zdravotnej spôsobilosti, s dôrazom na ochranu práv najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a jednotlivcov. Úrad verejného ochrancu práv patrí a má slúžiť všetkým občanom SR, nie iba ombudsmankinej obľúbenej LGBTI," odkázal.



Národniari tiež s poľutovaním konštatujú, že SNS bola Patakyovou pri jej voľbe v NR SR podvedená. "Skutočnosť, že namiesto verejných aktivít na ochranu práv zraniteľných skupín sa pani Mária Patakyová chodí ostentatívne zabávať na spoločné 'Dúhové pochody' rozličných sexuálnych komunít, svedčí o jej absolútnej nespôsobilosti korektne a zodpovedne vykonávať dôležitú funkciu," dodal Paška s tým, že verejný ochranca práv SR nemá na okázalej manifestácii hrdosti lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí čo robiť.