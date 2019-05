M. R. Štefánikovi vzdali hold pri francúzskom observatóriu v Meudone

Ministerka kultúry Laššáková prišla do Meudonu v sprievode veľvyslanca SR vo Francúzsku Igora Slobodníka a v jej delegácii bol aj primátor Brezna Tomáš Abel.

Meudon 10. mája (TASR) - Slovensko sa v Roku Milana Rastislava Štefánika rozhodlo podporiť rekonštrukciu observatória vo francúzskom Meudone, kde na začiatku 20. storočia Štefánik pôsobil ako astronóm. Uviedla to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková po slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal vo štvrtok popoludní v Meudone neďaleko Paríža.



Laššáková prišla do Meudonu v sprievode veľvyslanca SR vo Francúzsku Igora Slobodníka a v jej delegácii bol aj primátor Brezna Tomáš Abel. Ten potvrdil obnovenie družobných vzťahov s týmto francúzskym mestom, kde v rokoch 1904-1910 začínal Štefánik svoju vedeckú kariéru.



Ministerku prijal starosta Meudonu Denis Larghero, ktorý počas ceremoniálu pripomenul, že Štefánik bol od roku 1912 aj občanom Francúzska. Zdôraznil aj jeho európsky štátnicky rozmer s upozornením, že hodnoty, ktoré francúzsky aj československý generál vyznával, sú v dnešnej Európe ohrozené viac ako kedykoľvek predtým.



Štefánikove štátnické a vojenské umenie ocenil aj český veľvyslanec vo Francúzsku Petr Drulák.



Na ceremoniáli pod budovou observatória sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí. Prítomné delegácie uložili vence ku soche Štefánika, ktorá na tomto mieste stojí už 20 rokov. Čestná vojenská stráž vzdala tomuto bývalému generálovi francúzskej armády hold "in memoriam" a v závere zazneli hymny Slovenska, Českej republiky, Francúzska a EÚ.



Slávnostný program pokračoval vo večerných hodinách výstavou slovenského fotografa Yara M. Kupča a vystúpením slovenského folklórneho súboru. Napokon sa zavŕšil operným koncertom súboru Danubius Octet Singers a umeleckým prednesom zo Štefánikových diel v podaní herca Juraja Hrčku, ktoré do francúzštiny prekladala slovenská topmodelka Lucia Jónová, žujúca vo Francúzsku aj na Slovensku.



Starosta Meudonu sa vo svojom vystúpení poďakoval vláde SR, že venuje sumu 350.000 eur na obnovu observatória. Laššáková spresnila, že celá suma na rekonštrukciu observatória predstavuje 1,2 milióna, pričom SR sa bude podieľať čiastkou do 25 percent.



"Vláda schválila návrh, aby sme istú časť finančných prostriedkov venovali jednak na vytvorenie expozície Milana Rastislava Štefánika, kde observatórium v Meudone nám ponúklo pekný priestor, ktorý potrebuje istú obnovu. Časom by sme sa radi podieľali aj na rekonštrukcii vnútorných priestorov, možno zriadením pamätnej izby. Celá suma predstavuje milión dvesto tisíc eur a z toho nejakých 20 - 25 percent prispeje Slovensko," vysvetlila ministerka.



Podľa jej slov sa Slovensko rozhodlo pripomenúť si rok M. R. Štefánika netradične - od 4. mája 2019, od stého výročia jeho tragickej smrti, až po júl 2020, po 140. výročie jeho narodenia. Zdôraznila, že slovenská strana poňala tieto oslavy medzinárodne, v snahe nezabudnúť na francúzskych ani na talianskych priateľov generála Štefánika. Koncerty na jeho počesť sa uskutočnia napríklad v Prahe a v Berlíne.



"Nielen pre nás pre Slovákov je Štefánik významnou osobnosťou. Ako sme videli v Meudone, osobnosť je aj pre Francúzov," skonštatovala. A pripomenula, že Štefánik v tomto meste našiel druhý domov, nebol len astronómom, ale venoval sa aj meteorológii a skladal pesničky a básne. "Bol to polyhistor a osobnosť, ktorá si zaslúži nielen našu, ale aj medzinárodnú pozornosť," uviedla.



