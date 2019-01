M. Šefčovič kandiduje za prezidenta SR, chce byť nadstranícky

M. Šefčovič chce byť ako prezident čo najbližšie k ľuďom, hovorí o potrebe modernizácie, zmenách v zdravotníctve, školstve a sociálnych veciach.

Bratislava 18. januára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič ide kandidovať za prezidenta SR v marcových voľbách. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Ponuku mu dal Smer-SD, v pondelok mu avizoval podporu vedenia. Šefčovič si dôveru Smeru-SD váži, zdôrazňuje ale, že nie je členom Smeru-SD. Bude sa však opierať aj o ich podporu. "Spolupracujeme dlhodobo a keďže som kandidatúru oznámil iba dnes, musím sa spoľahnúť aj na podporu zo strany Smer-SD," povedal s tým, že sa vie správať nezávisle. Podpisy pre kandidatúru ešte zbiera a chce ich odovzdať na budúci týždeň.



"Celý život som zastupoval Slovensko a bojoval za jeho záujmy. Vždy som to robil s cieľom, aby bolo Slovensko rešpektované a so sebavedomým hlasom. Dnes pred vami stojím ako kandidát na prezidenta SR," vyhlásil Šefčovič.



Slovensko podľa jeho slov potrebuje dobrého a nadstraníckeho prezidenta a celospoločenský zmier. Naštrbená dôvera podľa neho vedie ľudí k hlásateľom extrémistických názorov.



"Otázka dnes nestojí tak, či potrebujeme koaličného alebo opozičného prezidenta. Nepotrebujeme trvalý politický konflikt. Je to neproduktívne a oslabuje nás to. Slovensko potrebuje prezidenta všetkých občanov, ktorý bude vláde nastavovať rovné zrkadlo," uviedol Šefčovič s tým, že je odhodlaný to robiť za ľudí.







Prezidentský kandidát cíti zodpovednosť, pokoru, odhodlanie a váži si dôveru Smeru-SD. Kampaň práve spúšťa a chce ju viesť pozitívne. "Slovensko má už napätí a konfliktov naozaj dosť," vyhlásil. Práve si zriaďuje transparentný účet, do kampane dá vlastné finančné prostriedky, osloví aj prípadných podporovateľov a s financovaní mu pomôže aj Smer-SD. "Som rád, že mi strana Smer-SD pomôže v úvodnom financovaní ako tretia strana," uviedol.



Šefčovič chce byť ako prezident čo najbližšie k ľuďom, hovorí o potrebe modernizácie, zlepšeniach v zdravotníctve, školstve a sociálnych veciach. Modernizácia by mala mať podľa neho silný sociálny rozmer. Hovorí tiež o potrebe boja s korupciou a zdôrazňuje, že bude garantom ukotvenia Slovenska v Európskej únii.



"Musíme jasne povedať, že chceme byť aktívna a plnohodnotná súčasť jadra EÚ. Je to tá najlepšia voľba pre Slovensko a jeho budúcnosť. Byť vo vyspelej Európe je našim národným záujmom a chcem zabezpečiť, že to nebude nikým spochybňované," doplnil.



Podporu prišla Šefčovičovi vyjadriť jeho manželka Helena, ktorá je pripravená prevziať na seba úlohu prvej dámy. Mieni sa venovať napríklad charite.



Smer-SD mesiace hovoril, že najlepším kandidátom by bol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ten však od začiatku kandidatúru odmietal a rozhodnutie nezmenil. Pred pár dňami dal Smer-SD ponuku Šefčovičovi, ktorého meno sa tiež objavovalo v prvých úvahách sociálnych demokratov o prezidentskom kandidátovi.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.