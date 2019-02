M. Šefčovič: Chcem byť nezávislým a nadstraníckym prezidentom

Za kľúčové témy, ktorým sa má podľa neho venovať prezident SR, označil investovanie do mladých ľudí, ochranu seniorov a modernizáciu priemyslu.

Košice 27. februára (TASR) – Maroš Šefčovič, ktorý kandiduje v blížiacich sa prezidentských voľbách s podporou Smeru-SD, chce byť nezávislým a nadstraníckym prezidentom SR. Povedal to vo štvrtok na tlačovom brífingu v Košiciach.



"Chcem byť prezidentom, ktorý bude krajinu spájať, ktorý bude riešiť v konštruktívnom duchu tento celospoločenský konflikt, ktorý tu máme, ktorý nám už delí rodiny, kazí vzťahy na pracovisku a ktorý naozaj dramatickým spôsobom polarizuje slovenskú spoločnosť," povedal. Napriek tomu, že ho v minulosti strana Smer-SD trikrát nominovala na post eurokomisára, deklaruje, že vie fungovať nezávisle. Tiež pripomenul, že je ľavicový politik a s týmto vedomím do kampane vstupoval.



Za kľúčové témy, ktorým sa má podľa neho venovať prezident SR, označil investovanie do mladých ľudí, ochranu seniorov a modernizáciu priemyslu. Zároveň povedal, že adopciu detí homosexuálnymi pármi si predstaviť nevie. Aj keď súčasný právny rámec považuje za dostatočný, naznačil, že diskusie o prípadnom registrovanom partnerstve úplne nevylučuje.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h. V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.