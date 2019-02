M. Šefčovič: Kandidujem za seba a prinášam čistý štít

Odmietol aj náznaky ovplyvňovania prostredníctvom finančnej podpory, ktorú mu Smer-SD ako tretia strana venoval pre prezidentskú kampaň.

Bratislava 17. februára (TASR) - Do prezidentskej voľby prinášam svoj čistý štít, ktorý som si musel dlhodobo budovať. V nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to zdôraznil prezidentský kandidát Maroš Šefčovič, ktorý odmieta automatické spájanie svojej prezidentskej kandidatúry s kauzami týkajúcimi sa strany Smer-SD.



"Nie som hovorcom Smeru ani iných zoskupení, prinášam svoj čistý štít, ktorý mám certifikovaný previerkou Európskej únie," zdôraznil Šefčovič. Pripustil, že so Smerom ho spája dlhodobá spolupráca na viacerých dôležitých projektoch pre Slovensko, ako je Schengen, euro či eurofondy. Priznáva tiež, že ako ľavicovo orientovaný politik a sociálny demokrat si veľmi váži silný sociálny program strany Smer-SD. "Je tam silný prienik, ale ja kandidujem za seba, ako Maroš Šefčovič a chcem byť nadstranícky kandidát všetkých občanov Slovenska," zdôraznil Šefčovič.



Odmietol aj náznaky ovplyvňovania prostredníctvom finančnej podpory, ktorú mu Smer-SD ako tretia strana venoval pre prezidentskú kampaň. "Strana Smer-SD ma trikrát nominovala na post eurokomisára, nikdy nič odo mňa nechcela a ani by u mňa nepochodila," zdôraznil. Uviedol, že peniaze chce naďalej získavať aj prostredníctvom transparentného účtu. "Chcem, aby to boli prostriedky od dôveryhodných ľudí," zdôraznil.