M. Šefčovič sa podľa Z. Čaputovej pridal k vlne útokov na jej osobu

Podľa Šefčoviča sa v pozadí prezidentskej kampane môžu objaviť určité dohody medzi Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom.

Bratislava 5. marca (TASR) - Kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová vníma utorkové vyjadrenia Maroša Šefčoviča ako strach z množstva ľudí, ktorí sa spájajú proti nespravodlivosti a arogancii mocných. Ako dodala, predstavitelia týchto hodnôt sa udržia pri moci, len ak sa im podarí ľudí rozdeliť.



"Pán Šefčovič sa v utorok z vládneho hotela pridal k vlne útokov, ktorú proti mne koaliční poslanci a predstavitelia strany Smer spustili už pred niekoľkými dňami," vyhlásila Čaputová.



Jej odpoveďou na vyjadrenia Šefčoviča budú naďalej pravda, slušnosť, úprimnosť a jasné postoje. Čaputová pripomenula, že rovnosť pred zákonom a vymožiteľnosť spravodlivosti pre každého občana je ústrednou témou jej kampane. "Tak, ako som povedala v utorok v spomínanej debate Hospodárskych novín, ak by bol pán Kiska odsúdený a podal by si žiadosť o udelenie milosti, tak by som k tejto žiadosti pristupovala spravodlivo, tak ako k žiadosti od ktoréhokoľvek iného občana," pripomenula.



Podľa Šefčoviča sa v pozadí prezidentskej kampane môžu objaviť určité dohody medzi Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom. Čaputová podľa neho nevylúčila, že je ako prezidentka pripravená udeliť milosť Kiskovi, ktorý jej vyjadril podporu. Šefčovič tiež v utorok uviedol, že by ako hlava štátu neudelil milosť žiadnemu politikovi.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.