Slovensko je na tom s infraštruktúrou pre elektromobily pomerne dobre

Bratislava 7. januára (TASR) - Slovenská republika je na tom s infraštruktúrou pre elektromobily - s hustotou nabíjacích staníc v rámci Európy celkom dobre. Uviedol to v Bratislave podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.



"My na Slovensku sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami pomerne dobre, lebo dnes už možno elektromobilom precestovať celé Slovensko, čo nie je situácia vo všetkých členských krajinách. Avšak s nárastom počtu elektromobilov budeme musieť zahustiť sieť dosť výrazne. Momentálne máme 335 nabíjacích staníc, do budúcnosti ich budeme určite potrebovať viac," povedal.



Podľa Šefčoviča bude potrebné využívať moderné technológie, ktoré umožnia v jednom nabíjacom bode zároveň nabíjať viac automobilov, mať možnosť skladovať lacnú nočnú energiu či energiu z obnoviteľných zdrojov energie.



"Určite je potrebné pripravovať infraštruktúru na nárast elektromobility. Na tieto účely sme preto vyčlenili 900 miliónov eur len do konca tejto dekády. Verím, že v spolupráci s vládami jednotlivých členských krajín a so súkromným sektorom sa nám podarí urýchliť dobudovanie infraštruktúry, ktorú potrebujeme," dodal Šefčovič.