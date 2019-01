M. Šmid: Rektorská konferencia sa plagiátorstvom zaoberá priebežne

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie tak reagoval na otázku zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko-pedagogických titulov.

Trnava 23. januára (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa otázkou plagiátorstva zaoberá priebežne na svojich zasadnutiach a prijala k aktuálnej problematike viaceré závery na úrovni SRK, jej predsedu i jednotlivých vysokých škôl. Uviedol to prezident SRK Marek Šmid, ktorý je rektorom Trnavskej univerzity (TU). Reagoval tým na stredajšiu výzvu Pedagogickej fakulty (PdF) TU, aby inicioval spoločné stanovisko SRK k otázke plagiátorstva a k otázke zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko-pedagogických titulov.



SRK, ako TASR informoval Šmid, aj na svojom nateraz poslednom stretnutí 7. decembra 2018 prijala uznesenie, ktorým jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. "Ochrana duševného vlastníctva patrí k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných autorov," uvádza sa v uznesení.



Študenti a zamestnanci čestným prehlásením vyhlasujú, že záverečné práce, respektíve podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. "Preto SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác a tiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť licencií, kontroly a autorských práv pri týchto prácach," uviedol Šmid.



V prípade odnímania titulov pri preukázaní plagiátorstva ide, ako dodal, o novelizáciu zákona o vysokých školách v oblasti vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, ktorú SRK pripomienkovala a jej návrhy boli vládou prijaté.



Uznesenie SRK poslala na ministerstvo, poslancom NR SR a je zverejnené aj na webovej stránke SRK.