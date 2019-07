Sopkovi chýbajú asistenti učiteľov, rezort tvrdí, že školám pomáha

V súčasnosti sa o pridelení rozhoduje na základe určeného poradia naliehavosti, zostaveného odborom školstva na okresnom úrade.

Bratislava 26. júla (TASR) – Služby asistenta učiteľa stále nemôžu využívať všetky deti, tvrdí to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Miroslav Sopko. Ministerstvo školstva namieta, že pri zabezpečovaní asistentov učiteľov vychádza školám v ústrety v najväčšej možnej miere.



Sopko označil dostatočný počet asistentov učiteľa za „prioritu priorít každej vlády“. Navrhuje, aby sa na posudzovanie jednotlivých žiadostí o asistenta nastavili jasné kritériá. Flexibilne by chcel napríklad posudzovať potrebu asistenta konkrétneho dieťaťa a konkrétnej triedy. V súčasnosti sa o pridelení rozhoduje na základe určeného poradia naliehavosti, zostaveného odborom školstva na okresnom úrade.



„Súčasťou problému tiež je, že potrebujeme na školách zabezpečiť odborných zamestnancov, akými je napríklad špeciálny pedagóg a školský psychológ, aby dieťa dostalo potrebnú podporu a mohlo sa plnohodnotne vzdelávať vo svojej triede,“ upozornil na to Sopko. Aktuálne by mali školy podľa Sopka dostávať financie na zabezpečenie odborných zamestnancov, ak majú 20 a viac začlenených žiakov - cez zvýšený normatív. To podľa neho nestačí aj na odmeňovanie učiteľov, ktorí s deťmi pracujú.



Ministerstvo školstva v reakcii pre TASR poukázalo napríklad na projekt V základnej škole úspešnejší, ktorý dofinancovalo sumou 1.408.082 eur. „Dôvodom dofinancovania je zvýšenie dotácie na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,“ zdôvodnilo ministerstvo. Rezort školstva avizoval tiež nadväzujúci národný projekt Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie, ktorý má ambíciu zaviesť „zásadné inovácie existujúcich prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu a výchove“ vrátane oblasti personálneho zabezpečenia.



Rezort školstva informoval o tom, že v školskom roku 2018/19 ho žiadali o 5845 asistentov pre 16.583 žiakov. Rezort vyhovel 40,7 percenta žiadostí. Na rok 2019 bol preto rozpočet upravený na 26.373.709 eur.