Spillmann: Nechceme vidieť len nájomných vrahov, ale mozog tohto činu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Predstavitelia Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) nechcú vedieť len to, kto bol nájomným vrahom novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ale aj to, kto bol mozgom tohto trestného činu. Novinárom to v piatok povedal predseda správnej rady IPI Markus Spillmann, ktorý si spolu s kolegami uctil pamiatku zavraždených na bratislavskom Námestí SNP. Prítomní držali transparenty "Spravodlivosť pre Jána" a "Žiadna beztrestnosť" v rôznych jazykoch.



"Sme najstaršia mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá slobodou tlače na celom svete. Stretli sme sa tu v Bratislave, aby sme vláde poslali tento silný odkaz. Chceme tiež upozorniť na to, že situácia novinárov po celom svete nie je dobrá. Sme tu, aby sme vyjadrili solidaritu s novinármi po celom svete, ktorí sú prenasledovaní alebo zabití," ozrejmil Spillmann.



Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zs., ktorá mala za objednávku vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť a Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Všetci štyria sú vo väzbe.