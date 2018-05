M. Sýkora: Samosprávy treba odbremeniť od zbytočných povinností

Upozornil tiež na to, že súbežne, ako sa v parlamente rokuje o opatreniach na zníženie zaťažujúcej administratívy, sa v dielňach niektorých rezortov pripravuje nová a navyše zbytočná byrokracia.

23. mája (TASR) – Toho, čo sa nám podarilo, nebolo málo a toho, čo nás čaká, bude veľa. Na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa v stredu a vo štvrtok (24.5.) koná v Bratislave, to v hodnotiacej správe uviedol predseda združenia Michal Sýkora.



V správe o činnosti ZMOS sa v úvodnej časti venoval jednotlivým oblastiam výkonu kompetencií samospráv, viackrát v tejto súvislosti spomenul i slogan, ktorý sprevádza tohtoročný snem - Kvalitné služby, zodpovedné rozhodnutia. Ocenil, že rast slovenskej ekonomiky znamená i nárast prostriedkov pre mestá a obce.



"V roku 2017 bolo do rozpočtov miest a obcí poukázaných 1,799 miliardy eur, čo bolo o 35 miliónov viac, ako sa predpokladalo. Zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa odhaduje aj pre rok 2018, a to vo výške 1,924 miliardy eur, čo je o 125 miliónov eur viac v porovnaní so skutočnosťou roku 2017," informoval Sýkora.



Poukázal však i na riziká, ktoré spôsobuje nárast výdavkov. Do tejto oblasti rizík podľa jeho slov možno zaradiť aj pripravované kroky vyplývajúce z novej, respektíve novelizovanej legislatívy. "Nepriživujú sa na nás už len rôzne agentúry v rámci eurofondov, ale aj experti na ochranu osobných údajov, rôzni inšpektori či odborne spôsobilé osoby, ktoré v konečnom dôsledku za nič nezodpovedajú," uviedol Sýkora. Upozornil tiež na to, že súbežne, ako sa v parlamente rokuje o opatreniach na zníženie zaťažujúcej administratívy, sa v dielňach niektorých rezortov pripravuje nová a navyše zbytočná byrokracia.



"Zásadne odmietame aj to, aby nám v zákonoch boli určované nové pracovné pozície, ktoré musí samospráva vytvárať, ba dokonca, aby sa určovala ich pracovná náplň," zdôraznil Sýkora a dodal, že ak má samospráva riešiť reálne problémy svojich obyvateľov, "je potrebnú ju odbremeniť od zbytočných povinností".



Predseda ZMOS-u v ďalšej časti prejavu ocenil progres, ktorý združenie dosiahlo pri rokovaní o zvýšení limitu v prípade verejného obstarávania, vrátane aktuálneho návrhu, ktorý je v legislatívnom procese. "Dosahujeme výsledky, ktoré sme si možno pred tromi rokmi iba priali. Tak sa naďalej približujeme európskym limitom, zrýchlia sa procesy, pomôže sa podpore regionálnej ekonomiky a zamestnanosti," prízvukoval.



Pripomenul i novelu zákona o obecnom zriadení reagujúcu na aplikačnú prax. "Prvýkrát sa v zákone napríklad definuje pojem verejného priestranstva, mení sa právna úprava všeobecne záväzných nariadení. Zmenil sa systém odmeňovania poslancov, upravilo sa postavenie zástupcu starostu, určité zmeny sa zaviedli do spôsobu rokovania obecných zastupiteľstiev," bilancoval. Pripomenul, že viacero konštruktívnych návrhov sa napokon do novely nedostalo. "Sú však dôvodom pre budúce systémové zmeny v samospráve," upozornil.



Zvýraznil i tému majetkoprávneho vyrovnania pozemkov. "V tejto oblasti stoja pred nami dve dôležité úlohy - vyrovnať pod našimi stavbami jednak štátne pozemky a tiež pozemky vo vlastníctve súkromných vlastníkov," spresnil. V oboch prípadoch bude podľa neho nevyhnutná politická podpora, pomoc vlády i parlamentu, vzhľadom na nevyhnutnú zmenu legislatívy. "Ide pre nás o kľúčovú vec – jednu z najväčších priorít ZMOS-u. A po viac ako 25 rokoch už by bolo žiaduce tento problém doriešiť," dodal.



Venoval sa aj problematike financovania regionálneho školstva, odmeňovaniu zamestnancov vo verejnej správe či elektronizácii samospráv, zvýraznil aj nevyhnutnosť nového stavebného zákona.



Po jeho vystúpení predstúpia pred delegátov snemu taktiež najvyšší ústavní činitelia, od 15.00 h sa má začať pracovná časť, na ktorej sa budú delegáti venovať aktuálnym pracovným otázkam v činnosti samospráv, avizovanou témou je napríklad uplatňovanie nového nariadenia Európskej komisie o ochrane osobných údajov. Delegáti sa tiež budú venovať zhodnoteniu predchádzajúceho obdobia a diskusii o prioritách ZMOS-u na nadchádzajúce obdobie.



Súčasťou stredajšieho programu bude večer i vyhlásenie výsledkov súťaže "Oskar bez bariér 2017", ktorá je pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tiež vyhlásenie ocenenia v rámci "Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom". Druhý deň rokovaní (24.5.) vyvrcholí schvaľovaním uznesenia, ktoré stanoví priority do najbližšieho snemu.



Snem aj sprievodné podujatia možno sledovať i na internetovej stránke ZMOS.