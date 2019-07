M. Truban: Matovič a Fico útokmi ukázali, že patria k starým politikom

Líder koalície tiež vyjadril podporu iniciatíve Za slušné Slovensko, ako aj ľútosť nad tým, že je využívaná na politický boj s PS/Spolu. Dúfa, že sa nebojí a bude pokračovať vo svojich aktivitách.

Bratislava 25. júla (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico a líder OĽaNO Igor Matovič svojimi poslednými konšpiračnými vyjadreniami a útokmi ukázali, že patria do starej generácie politikov, ktorých treba vymeniť. Vyhlásil to líder koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu Michal Truban. Reagoval tak na Matovičove a Ficove slová o tom, že iniciatíva Za slušné Slovensko už nie je občianska, ale je politickou organizáciou strán PS/Spolu a vznikajúcej strany Za ľudí.



"Starí politici, ktorých treba vymeniť, sú presne tí, ktorí tu 20 rokov nedokázali vyriešiť zásadné problémy Slovenska a namiesto spájania sa rozdeľovali, hádali sa a konšpirovali," povedal Truban na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Tento štýl útokov podľa Trubana prichádza preto, lebo PS/Spolu rastie a zmena na politickej scéne sa blíži. "Chcem odkázať pánovi Ficovi, ako aj pánovi Matovičovi, že sa ich nebojíme, čím viac budú útočiť, čím viac budú konšpirovať, tým väčšiu snahu budeme mať, aby prišla naozaj zmena," doplnil.







Líder koalície tiež vyjadril podporu iniciatíve Za slušné Slovensko, ako aj ľútosť nad tým, že je využívaná na politický boj s PS/Spolu. Dúfa, že sa nebojí a bude pokračovať vo svojich aktivitách.



Fico v stredu (24. 7.) na sociálnej sieti uviedol, že cieľom organizátorov protestov v minulom roku nebolo vyjadrenie súcitu a ľútosti, ale pád vlády, predčasné voľby a nástup súčasnej opozície. Keďže im to nevyšlo, slúži iniciatíva Za slušné Slovensko podľa jeho slov politicky ako mládežnícka organizácia. Podobne sa v utorok (23. 7.) vyjadril aj Matovič.



"Podstatou našej občianskej iniciatívy sú občianske a demokratické princípy, nie stranícke boje, tie prenechávame politikom," reagovala v stredu iniciatíva Za slušné Slovensko na sociálnej sieti. Predstavitelia napísali, že sú a vždy boli občianskou platformou. "Nie mládežnícka, a už vôbec nie stranícka organizácia," doplnili.