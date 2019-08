M. Truban: Úroveň korupcie na Slovensku sa dá znížiť

Skonštatoval, že po vstupe do vlády sa neobáva, že by korupcii podľahol.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Úroveň korupcie na Slovensku sa dá znížiť. V rozhovore pre TASR to povedal líder koalície Progresívneho Slovenska a Spolu Michal Truban. Skonštatoval, že po vstupe do vlády sa neobáva, že by korupcii podľahol. PS a Spolu si podľa jeho slov dávajú pozor, aby bolo ich financovanie transparentné.



V súvislosti so znižovaním korupcie spomenul príklad bratislavského primátora Matúša Valla a poukázal na to, "aký škrt cez rozpočet spravil pri mestských podnikoch, ktoré boli vždy rozdelené oligarchom". Výberové konania na šéfov mestských podnikov v hlavnom meste označil za transparentné. "To si nikto nevedel predstaviť, že takýmto zásadným spôsobom sa tu korupcia 'zoseká'," skonštatoval.



Podľa Trubanových slov stačilo, aby sa veci začali robiť poriadne a poctivo. "Keď to preženiem, jediné, čo stačilo robiť, je začať to robiť poriadne, poctivo a nechcieť si dosádzať svojich kamarátov do mestských podnikov, vedieť sa normálne správať aj k mestským poslancom, aby mu schválili parkovaciu politiku," povedal s tým, že podobne to chcú robiť aj v parlamente a vo vláde. "Toto isté keď urobíme, a chceme to urobiť, to bude veľký posun," dodal s tým, že v PS a Spolu majú veľa šikovných ľudí, s ktorými chcú zmenu dosiahnuť.



"My sme si presne na to dávali pozor, aby sme mali čisté a transparentné financovanie, aby sme nikomu nič nedlžili," povedal. Na otázku, či budúcnosť PS v politike môžu ovplyvniť kauzy Ivana Štefunka odpovedal, že nie, pretože ich už viackrát vysvetlil.



Skonštatoval, že keď ide človek do politiky, určite sa naňho vytiahnu rôzne kauzy. Podľa svojich slov si je vedomý, že podobné snahy budú pribúdať aj v súvislosti s ním. "Nemám žiadnu takú kauzu, o ktorej by som vedel alebo aj nevedel. Ale som si istý, že snahy prídu. Čím viac budeme rásť, čím viac budeme populárnejší, tým viac začnú starí politici vyťahovať špinu," poznamenal. Poukázal na to, že PS - na rozdiel od Smeru-SD - nevzniká na dohodách s oligarchami a biznismenmi výmenou za protislužby.



Najviac diskutovaným menom pri výbere nových šéfov bratislavských mestských podnikov bol kandidát na riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský. Poslanci ho do funkcie aj schválili. V minulosti pracoval vo firmách blízkych súčasnému mestskému poslancovi a členovi Dozornej rady DPB Jánovi Buocikovi. Rybanský bol riaditeľom divízie autobusy v DPB. Na otázky poslancov odpovedal, že počas výberového procesu zodpovedal všetko pravdivo a v životopise priznal aj bývalú spoluprácu s Buocikom.



Buocik pre TASR povedal, že žiadnym spôsobom nezasahoval do výberového konania na predsedu predstavenstva DPB. Vallo deklaroval, že do procesu výberu nevstupoval a dôveruje mu. Pokiaľ k nemu prišli informácie o kandidátoch, posúval ich podľa vlastných slov výberovým komisiám.