M. Žitný: Jediný, kto je nálezom ÚS SR poškodený, je Andrej Babiš

Babiš sa podľa analytika nemá teraz kam obrátiť, pretože nie je právne definované, kto má byť žalovanou stranou po bývalej Štb.

Bratislava 14. februára - Rozruch okolo uznesenia Krajského súdu v Bratislave, týkajúci sa nálezu Ústavného súdu SR k sporu Andrej Babiš versus Ústav pamäti národa (ÚPN), vyvolal v médiách zavádzajúce interpretácie, že Andrej Babiš bol vedený v záznamoch bývalej Štátnej bezpečnosti oprávnene.



Domnieva sa slovenský bezpečnostný analytik Milan Žitný, ktorý vystupoval pred rokmi v tomto spore na bratislavskom prvostupňovom súde ako znalec.



"Žiadny súd o ničom takom však nerozhodol, takýto rozsudok neexistuje. Krajský súd svojím uznesením z 30. januára tohto roku len zrušil svoj pôvodný rozsudok, ktorým potvrdil rozsudok prvostupňového Okresného súdu Bratislava I, že Babiš bol neoprávnene vedený v evidencii ŠtB. ÚPN, ktorý s tým nesúhlasil, sa odvolal k Najvyššiemu súdu dovolaním, a keď ani tam neuspel, obrátil sa na Ústavný súd SR so sťažnosťou, že boli porušené jeho práva tým, že je žalovanou stranou v daných sporoch." pripomenul ďalej Žitný.



"Ústavný súd svojím nálezom uznal, že ÚPN nie je oprávnenou osobou, ktorá má znášať žaloby osôb a dôsledky prehratých súdnych sporov. Tým vyvolal Ústavný súd právne vákuum a chaos - nikto sa dnes nemá kam so žalobou, že bol neoprávnene vedený v záznamoch Štb, obrátiť, keďže Ústavný súd neurčil, kto by to mal byť. ÚPN vystupoval pred Ústavným súdom ako subjekt, ktorý bol rozsudkami okresného, krajského a najvyššieho súdu poškodený vo svojich právach," domnieva sa analytik.



Podľa jeho názoru v skutočnosti jediný, kto je nálezom Ústavného súdu a následne spomínaným uznesením Krajského súdu Bratislava z 30. januára 2018 v jeho právach poškodený, je Andrej Babiš, keďže sa nemá teraz kam sa obrátiť, pretože nie je právne definované, kto má byť žalovanou stranou po bývalej Štb.



"Rovnako sú na tom všetky osoby, ktoré žalujú alebo chceli žalovať ÚPN v podobných kauzách. Ústavný súd poprel ich ľudské práva na spravodlivý proces. ÚPN je zo zákona vládnou inštitúciou verejnoprávneho charakteru, takže nemôže byť chránenou osobou v zmysle ľudských práv a v zmysle zákona o ÚPN má znášať všetky dôsledky, vyplývajúce zo žalôb," dodal na záver Žitný.