M. Žitný: Prezidenta PZ by mal na návrh vlády vymenovať prezident SR

Bratislava 19. apríla (TASR) – Nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by mal na návrh vlády vymenovať prezident SR, domnieva sa bezpečnostný analytik Milan Žitný.



"Pri návrhoch, ako nastaviť spôsob menovania prezidenta PZ, netreba vymýšľať guľatý štvorec. Stačí prevziať model z Ministerstva obrany SR. Postavenie policajného prezidenta je totiž prakticky také isté, ako je postavenie náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl SR. Náčelník GŠ je podriadený ministrovi obrany, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie, podobne policajný prezident je podriadený ministrovi vnútra. Náčelníka GŠ vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády," vyslovil svoj názor vo štvrtok pre TASR Žitný.



"Do vlády predkladá návrh minister obrany. Preto by prezidenta PZ mal podobne na návrh vlády vymenovať tiež prezident. Je to univerzálny model, ktorý má logiku. Netreba hľadať krkolomné spôsoby, ktoré budú prinášať iba zbytočné komplikácie v budúcnosti," povedal ďalej analytik.



Prezident PZ Tibor Gašpar v stredu (18.4.) požiadal o uvoľnenie z funkcie. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia PZ. "Prezident PZ Gašpar dnes podal žiadosť o uvoľnenie z funkcie," informovalo v stredu policajné prezídium.



Gašpar na tlačovej konferencii v utorok (17.4.) povedal, že žiadosť podá v stredu. Vo funkcii skončí najneskôr 31. mája tohto roka. V utorok to oznámil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.