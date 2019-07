Macedónčan obral ženy o peniaze podvodom na sociálnych sieťach

Vzhľadom na to, že mohol muž podobne kontaktovať viacero žien na celom Slovensku, žiada polícia potenciálnych poškodených, aby sa prihlásili.

Bratislava 30. júla (TASR) - Macedónčan sa na sociálnej sieti vydával za niekoho iného a podvodom vylákal od žien peniaze. Naposledy získal 50.000 eur od ženy a jej rodiny v Zákamennom na Orave. Polícia už 57-ročného muža narodeného v Macedónsku obvinila z podvodu a spracovala podnet na jeho vzatie do väzby, informuje o tom na sociálnej sieti. Zároveň vyzýva potenciálnych poškodených, aby sa polícii prihlásili.



"Podľa zistených informácií sa mal obvinený muž cez sociálne siete zoznamovať najmä so ženami, ale aj s mužmi, následne sa mal votrieť do ich priazne a od nich a ich rodinných príslušníkov vylákať peniaze na rôzne účely, napríklad na kúpu motorového vozidla, sprostredkovanie zamestnania, odkúpenie bytov a podobne. K naplneniu sľubov napokon nedošlo," priblížila polícia.



Na sociálnych sieťach mal podľa polície vystupovať pod rôznymi menami, napríklad Sebastian Lucca, Daniel Moretti, Christiano Lorenzo, Adrianno Moretti, Lu, Boban.



Vzhľadom na to, že mohol muž podobne kontaktovať viacero žien na celom Slovensku, žiada polícia potenciálnych poškodených, aby sa prihlásili. Urobiť tak podľa jej slov môžu na čísle 158, osobne, ale aj prostredníctvom súkromnej správy na oficiálneho profile polície na sociálnej sieti.