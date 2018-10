Macron pricestuje na návštevu SR, v Bratislave bude obmedzená doprava

Chronológia návštev francúzskych prezidentov v SR



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas piatkovej (26.10.) návštevy Slovenska zúčastní na verejnej diskusii s občanmi na tému Formovanie budúcnosti Európy. Podujatie je súčasťou konzultácií prezidenta Macrona s občanmi v kľúčových hlavných mestách Európskej únie (EÚ).



Na organizácii podujatia sa podieľa GLOBSEC za podpory iniciatívy #MYSMEEU Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave a hlavného mesta SR Bratislavy.



TASR prináša chronológiu návštev francúzskych prezidentov v Slovenskej republike (SR).



Bývalý prezident, socialista Francois Mitterrand bol na Slovensku, ale v roku 1988 ešte za éry bývalého Československa. Následne ho navštívil aj v roku 1990 po páde komunizmu.



29. októbra 2013 - Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pricestoval francúzsky prezident Francois Hollande. Jeho prvé kroky viedli do Prezidentského paláca, kde sa stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Ako prvému Slovákovi mu Hollande udelil Veľký kríž Čestnej légie – najvyššie štátne vyznamenanie Francúzskej republiky. Gašparovič udelil svojmu francúzskemu partnerovi zasa najvyššie vyznamenanie SR – Rad Bieleho dvojkríža I. triedy. Najvyšší predstaviteľ Francúzska sa stretol aj so slovenským premiérom Robertom Ficom, predsedom Národnej rady (NR) SR Pavlom Paškom, s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom a navštívil Francúzsky inštitút v Bratislave. Pobyt francúzskeho prezidenta vyvrcholil slávnostnou večerou podávanou na jeho počesť v Prezidentskom paláci. Z návštevy SR si francúzsky hosť odniesol ako dar od slovenského prezidenta kolekciu slovenských vín, ktoré získali ocenenia na najvýznamnejších svetových výstavách a konkurzoch.



19. - 21. júna 2015 - Bratislava sa stala centrom debát o aktuálnych celosvetových otázkach. Medzinárodného bezpečnostného fóra GLOBSEC sa zúčastnila tisícka hostí z viac ako 70 krajín. GLOBSEC oslávil desať rokov svojej existencie aj prítomnosťou francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda pri rokovacom stole V4. Politicky a ekonomicky úspešná Európa potrebuje politicky a ekonomicky úspešné Francúzsko. Po stretnutí s francúzskym prezidentom Francoisom Hollandom to vyhlásil slovenský prezident Andrej Kiska.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. Stretne sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), čaká ho aj diskusia s verejnosťou. V súvislosti s jeho návštevou budú v Bratislave rozsiahle dopravné obmedzenia, najmä v centre a na diaľniciach D1 a D2. Operatívne sa môžu meniť aj trasy liniek mestskej hromadnej dopravy.Kiska sa s Macronom stretne v Prezidentskom paláci. Podľa Kancelárie prezidenta SR budú rokovať predovšetkým o budúcnosti EÚ, aktuálnom vývoji v regióne aj o situácii v Európe a vo svete. Následne sa francúzsky prezident presunie na Bratislavský hrad, kde ho privíta Pellegrini. Ten bude s Macronom diskutovať najmä o bilaterálnych vzťahoch. Spoločne si tiež pripomenú 100. výročie vzniku Československej republiky a absolvujú prehliadku mesta.Francúzsky prezident a slovenský premiér následne na podujatí Formovanie budúcnosti Európy vystúpia s príhovormi a zapoja sa do diskusie s verejnosťou. Diskusia je iniciatívou francúzskeho prezidenta a nadväzuje na sériu konzultácií prezidenta Macrona s občanmi v hlavných mestách Únie. Verejné podujatie sa uskutoční v Primaciálnom paláci, kde Macrona privíta bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.Presuny delegácie budú sprevádzať dopravné obmedzenia v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Polícia odporúča vyhnúť sa diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Einsteinovu ulicu od 10.00 do 12.00 h a od 16.00 do 18.00 h. Národná diaľničná spoločnosť dodáva, že uzavretá bude aj diaľnica D2 v úseku tunela Sitina v smere z Malaciek do Bratislavy, a to v čase od približne 16.30 do približne 18.00 h. Doprava bude počas uzávery diaľnice presmerovaná na miestne komunikácie.V čase od 12.15 do 12.45 h budú uzavreté Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad. V čase od 14.15 do 14.45 h budú opäť uzavreté Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica. V čase od 17.00 h do 17.30 h budú uzavreté Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Einsteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.Linky mestskej hromadnej dopravy budú dispečeri Dopravného podniku Bratislava (DPB) operatívne skracovať alebo odkláňať podľa pokynov polície. Informácie o zmenách môže cestujúca verejnosť nájsť na elektronických infotabuliach na dotknutých trasách, webovej stránke a profile DPB na sociálnej sieti. Podnik tiež v tejto súvislosti avizoval posilnenie dispečerských hliadok.