Maďarské fórum vyzýva B. Bugára, aby vysvetlil spojenie s Marianom K.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarské fórum vyzýva predsedu vládneho Mosta-Híd Bélu Bugára, aby okamžite vysvetlil spojenie s Marianom K. a dôvod, prečo strana Most-Híd konala v zhode s jeho záujmami. Uviedla to v reakcii na medializované informácie, že Bugár mal s Marianom K. preberať pád vlády.



Bugár pre Denník N priznal, že sa s Marianom K. na dovolenke nielen pozdravil, ako tvrdil predtým, ale aj sa s ním rozprával. "Počas našej dovolenky si raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma," uviedol. Odmieta však, že by sa s Marianom K. stretol aj poobede, ako naznačuje údajná komunikácia, aj to, že by mal na neho Marian K. "nahučať".



Zo zverejnenej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, tiež vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.



Koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu na sociálnej sieti vyzvala, aby Béla Bugár aj Robert Fico do 24 hodín vysvetlili, prečo sa s Marianom K. radili, alebo aby sa vzdali svojich funkcií. "Rozsah prepojení Mariana K. na jeho generáciu politikov potvrdzuje, že potrebujeme ich výmenu, inak sa nikdy poriadne nevyšetria všetky kauzy napáchané za posledných 20 rokov," dodala za koalíciu Silvia Hudáčková.