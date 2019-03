Maliar R. Podoba výstavou apeluje na ničenie nízkotatranskej prírody

Podľa neho je v galérii výber zo 40 obrazov dlhodobého projektu, v ktorom pokračuje a plánuje ďalšie výstavy v tomto i budúcom roku.

Bratislava 3. marca (TASR) – Novú maliarsku tvorbu prezentuje Rastislav Podoba v bratislavskej galérii Soda. Výstavu nazval Lumpennature a obrazmi znázorňuje ohrozenie prírody ľudskou činnosťou.



"Projekt sa týka reflexie súčasného prostredia do environmentu, lesného hospodárstva. Názov Lumpennature je slovná hračka, ktorá poukazuje na súčasný trend alebo vzťah k životnému prostrediu. Sprítomňujem to cez genézu nového maliarskeho jazyka v mojom ponímaní. Je štruktúrovanejší, maľby sú vo viacerých prípadoch na mimetickom a abstraktnom rozhraní, čiže istom sťažení čítania maľby," uviedol pre TASR Podoba.



Podľa neho je v galérii výber zo 40 obrazov dlhodobého projektu, v ktorom pokračuje a plánuje ďalšie výstavy v tomto i budúcom roku. Na veľkoplošných dielach je znázornená premena horskej krajiny z naturálnej na poznačenú mechanizmami. Ústredná olejomaľba Pracovná plocha s rozmermi 2 x 2,4 metra je topografický pohľad na územie Nízkych Tatier, ktoré je dlhodobo degradované lesnou ťažbou a fatálne ohrozuje ekosystémy lokality. Trochu menšie obrazy z cyklu Rezervoár sú zdvojené scenérie a evokujú hladinu vody.



"Popri charakteristickom maliarskom rukopise Podoba experimentuje aj s využívaním monotypie vlhkej maľby. Tá vytvára na obraze ilúziu zrkadlenia, kde sa priamy a predmetný odkaz na dočasné prostredie – ohrozenú prírodu – takmer úplne stráca zo zreteľa diváka," konštatuje kurátorka výstavy Zuzana L. Majlingová.



Rastislav Podoba (1975) žije a tvorí v Banskej Bystrici. V Bratislave študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru (1990 – 1994) a Vysokej škole výtvarných umení (1996 – 2002). Od roku 2009 do 2015 absolvoval externé doktorandské štúdium na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tam pôsobí ako pedagóg a vedie otvorený ateliér maľby.



Autor získal Cenu International Association of Art na VI. Medzinárodnom bienále kresby v Plzni (2008) a Cenu Martina Benku (2009). V rokoch 2006, 2007 a 2009 bol finalistom slovenskej súťaže pre mladých výtvarníkov Maľba VÚB.



Výstava potrvá do 23. marca.