Manželka ministra vnútra ukončí podnikateľské aktivity

Bratislava 11. apríla (TASR) - Manželka ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) ukončí všetky svoje podnikateľské aktivity. Drucker to oznámil v stredu po zasadnutí vlády v reakcii na obvinenia predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča ohľadom spornej kúpy pozemkov v okolí Trnavy.



Minister vysvetlil, že ukončením rodinných podnikateľských aktivít chce zastaviť neoprávnené spochybňovanie jeho osoby. „Vôbec nie je príjemné každú chvíľu byť spochybňovaný vytváraním nejakých fabulácií a vykonštruovaných vecí, ťažko sa z toho potom vyviňuje a obhajuje,“ ozrejmil.



Drucker vidí dve možnosti riešenia situácie: buď ostane pôsobiť vo verejnej funkcii, alebo sa bude venovať podnikateľskej činnosti. Osobne je mu bližšia druhá možnosť, napriek tomu ostáva v politike. „Priznám sa, mne je bližšie pôsobiť v podnikateľskej sfére, ale neutekám z boja a dokončím tie veci, ktoré sú pre mňa podstatné,“ zdôraznil.



Druckerova manželka preto ukončí podnikateľskú činnosť. Projekt v Špačinciach je podľa ministra „v zásade usporiadaný“, ostatné aktivity sa dajú z hľadiska rozvojových etáp pomerne rýchlo ukončiť. „Myslím si, že by v tom nemusel byť problém,“ uviedol minister, ktorý podľa jeho slov túto vec s manželkou prediskutoval a ona súhlasila. Ukončiť podnikanie bude podľa ministra možné do jedného až troch mesiacov.



„Minister Drucker evidentne nepochopil vážnosť situácie,“ reagoval Matovič na oznámenie Druckera. V utorok (10.4.) podľa neho minister tvrdil, že urobil rozhodnutie za firmu Logaro, prijíma moju ponuku na odkúpenie pozemkov a rozhodne o použití zisku. „Tým sa verejne priznal, že nie Lucia Druckerová stojí za zázračným 'podnikaním' tejto firmy, ale samotný minister,“ uviedol Matovič.



Na vyvodenie zodpovednosti podľa jedného z lídrov opozície nestačí ukončenie podnikateľskej činnosti manželky ministra, ktorú Matovič označil za jeho „bieleho koňa“. Požaduje odstúpenie z ministerskej funkcie. „V prípade, ak tak sám neurobí, budem iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra vnútra Druckera,“ doplnil.



Matovič ešte v pondelok (9.4.) vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol. Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy. Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave.



Drucker Matovičove tvrdenia rezolútne odmietol a označil ich za vykonštruované obvinenia. Vyhlásil tiež, že podnikanie jeho ženy je postavené rýdzo na trhových princípoch. Drucker zároveň uistil, že jej podnikanie nie je v žiadnom prípade nijako spojiteľné s jeho pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii.



Ohradila sa aj firma Rempo. Matovičove slová označili majitelia a konatelia Klára Dvorecká a Stanislav Baláž za 'vyfabulované konštrukcie'. "Rempo je renomovaná, fungujúca spoločnosť pôsobiaca na trhu desiatky rokov a voči vyfabulovaným konštrukciám a prepojeniam pána Igora Matoviča, ktoré prezentoval na tlačovej konferencii, sa spoločnosť ostro ohradzuje a podnikne všetky právne kroky v danej veci," uviedli.