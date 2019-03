Marec je v školstve mesiacom v znamení predmetových olympiád

Celoštátne kolo 29. ročníka olympiády v anglickom jazyku ponúkne priestor pre 64 súťažiacich v termíne 26. a 27. marca v jazykovej škole na Palisádach v Bratislave.

Bratislava 6. marca (TASR) - V marci sa uskutočnia celoštátne kolá v siedmich predmetových olympiádach. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily v chemickej, matematickej, geografickej a informatickej olympiáde, ako aj v olympiádach z cudzích jazykov – anglického, nemeckého a španielskeho. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.



V stredu vrcholí celoštátne kolo 55. ročníka chemickej olympiády (3. – 6. marec), ktoré sa koná na Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, kde súťaží 44 mladých chemikov. "Už 68. ročník matematickej olympiády sa zavŕši celoštátnym kolom na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove a privíta 40 najúspešnejších riešiteľov z krajských kôl v dňoch od 24. do 27. marca," uviedol rezort školstva.



Geografická olympiáda sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bude od 29. do 31. marca celoštátne kolo 47. ročníka a svoje vedomosti si otestuje 63 žiakov. "Spolu 30 mladých informatikov si zmeria sily v celoštátnom kole 34. ročníka olympiády v informatike, opäť v priestoroch Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove v dňoch 27. až 30. marca," priblížilo ministerstvo školstva.



Celoštátne kolo 29. ročníka olympiády v anglickom jazyku ponúkne priestor pre 64 súťažiacich v termíne 26. a 27. marca v jazykovej škole na Palisádach v Bratislave. "Celkovo 55 najlepších nemčinárov čaká na celoslovenské meranie si síl v rámci 29. ročníka olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa bude konať 17. až 18. marca na Gymnáziu Sv. Uršule v Bratislave. Len o deň neskôr, 19. marca, sa začne znova v jazykovej škole na Palisádach v Bratislave celoštátne kolo 29. ročníka olympiády v španielskom jazyku s 30 súťažiacimi," uviedlo ministerstvo.



Počas marca sú naplánované aj krajské kolá ďalších olympiád, a to matematickej, biologickej, dejepisnej, ako aj olympiády v ruskom a francúzskom jazyku.



Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v SR, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou MŠVVŠ SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Organizačne celoštátne kolá predmetových olympiád zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia MŠVVŠ SR.