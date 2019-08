Marian K. mal posielať P. Tóthovi osobné údaje J. Kuciaka pred vraždou

Denník tiež informoval, že lustrácie novinárov mal pre Mariana K. zabezpečovať práve Bödör. V policajnom zázname sa podľa portálu píše, že sa mali rozprávať o situácii v SIS, v polícii.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Podnikateľ Marian K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka, mal v októbri 2017 poslať bývalému novinárovi a príslušníkovi SIS Petrovi Tóthovi správy s osobnými údajmi zavraždeného novinára. "Ján Kuciak, Veľká Mača 558, Galanta,“ napísal mu 3. októbra minulého roka. Tvrdí to Denník N. Odvoláva sa na ich komunikáciu, ktorú zaistila polícia. Hovorí aj o komunikácii Mariana K. s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a odvoláva sa na úradné záznamy polície.



Denník tiež informoval, že lustrácie novinárov mal pre Mariana K. zabezpečovať práve Bödör. V policajnom zázname sa podľa portálu píše, že sa mali rozprávať o situácii v SIS, v polícii, o zabezpečení informácií z trestných konaní a manipulácii trestných vecí. Rovnaký vzťah mal mať Marian K. aj k prokuratúre, kde mali rozhodovať o pridelení konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom.



Marian K. mal žiadať aj o bližšie informácie o vyšetrovateľoch a takzvaného pavúka, teda výpis z registra obyvateľov. Chcel tak získať informácie o ich príbuzných, deťoch a podobne.



Denník N tiež tvrdí, že veľkú časť komunikácie tvoria správy o politike. Ľudia okolo podnikateľa mali konať v prospech Smeru-SD. "Z komunikácie je zrejmé, že sa výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä Daniela Lipšica (Lipstein, Gambino), Igora Matoviča, Borisa Kollára (vlekár) a Andreja Kisku," píše sa podľa denníka v policajnom zázname. Bödörovi mal Marian K. 6. januára 2018 napísať: "Toho Lipsteina musíme tento rok dotiahnuť." Bödör mu mal odpísať, že "to na 100 percent."



Marian K. mal tiež napísať, že "vlekár nemôže ísť do ďalších volieb". Po vražde novinára mal mať obavy o budúcnosť Smeru-SD. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ, ktorú pripravoval a pomáhal mu Bödör. Úspech predpokladal už vo voľbách v roku 2020. Podpisy mu mala pomáhať zbierať aj Alena Zs.



Marian K. mal komunikovať aj so Štefanom A., ktorý je spolu s ním obvinený v kauze televíznych zmeniek. Hovoriť mali aj o nevzatí Pavla R. do väzby v roku 2017 pre prípravu vraždy Silvie Volzovej. Spomínali aj "slinoviny" a "slintoša" v súvislosti s Pavlom R. "Papier, na ktorý sme robili slinoviny u teba, neostal žiaden?" pýtal sa podľa Denníka N Kočner. Štefan A. odpísal, že ho pohľadá. "Lebo ja mám taký fascikel, ale v ňom tento druh neostal,“ pokračuje Kočner. "Pozri, čo máš a napíš, či ti nejaký ostal. Ak áno, stretneme sa a porovnáme," dodal v správach.