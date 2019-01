MARIANA K. VYPOČUJÚ V PRÍPADE PRÍPRAVY LIKVIDÁCIE ŠUFLIARSKEHO

Marian K. sa v súčasnosti nachádza v sprísnenej kolúznej väzbe v Banskej Bystrici.

Bratislava 16. januára (TASR) - Podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti v sprísnenej kolúznej väzbe v tzv. kauze televíznych zmeniek, vypočujú v prípade prípravy fyzickej likvidácie prvého námestníka generálneho prokurátora SR pre trestný úsek Petra Šufliarskeho.



"S touto osobou som nemal nikdy blízky vzťah, rodinný, priateľský, nepriateľský, majetkový a finančný," povedal na stredajšom brífingu Šufliarsky. Mariana K. a ďalšie osoby vypočujú na návrh Šufliarskeho. Nevie, kto by ho chcel zlikvidovať, približne pol roka nad tým rozmýšľa. Či bude vypočutá aj Alena Zs., obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, Šufliarsky nechcel špecifikovať. Neodpovedal ani na to, či osoby navrhnuté na vypočutie sú momentálne vo väzbe.



Šufliarsky v tejto súvislosti už dva razy kontaktoval vyšetrovateľa. Raz nahliadol do spisu a oboznámil sa s ním. "Zistil som informácie, na základe ktorých som včera podal písomný návrh na vykonanie výsluchov viacerých osôb, ktoré môžu objasniť modus operandi a spôsob môjho plánovaného usmrtenia," pokračoval Šufliarsky. "Nikdy som nekonal v prospech tejto osoby v žiadnej trestnej veci," zdôraznil prvý námestník generálneho prokurátora. Všetky trestné veci, vrátane vecí novinárov Adama V., Moniky T. a nebohého novinára Jána Kuciaka boli "vybavené v neprospech tejto osoby". Podľa Šufliarskeho práve výsledky jeho práce, ktoré smerovali k väzobnému stíhaniu Mariana K., mohli byť motívom na jeho odstránenie.



Šufliarsky sa stretol s Marianom K. na prokuratúre maximálne dvakrát, vždy v kancelárii vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, bez toho, aby predtým vedel, kto bude na stretnutí prítomný. "V trestnom konaní vidím svet čierno-bielo. Buď je niekto trestne stíhaný, alebo nie," zdôraznil prvý námestník.



Čo sa týka možného motívu objednávky fyzickej likvidácie, Šufliarsky uviedol: "Zaoberám sa tým od momentu, ako som sa o tom dozvedel od novinárov. Tí, ktorí ma mali informovať ma neinformovali, informovali ste vy. Mám dva scenáre, jeden horší ako druhý," povedal. Marian K. nie je vylúčený z okruhu osôb, ktoré môžu byť za objednávkou likvidácie. Šufliarsky a jeho rodina je naďalej pod policajnou ochranou.



Marian K. sa v súčasnosti nachádza v sprísnenej kolúznej väzbe v Banskej Bystrici. Dva razy Špecializovaný trestný súd koncom minulého roka a aj odvolací Najvyšší súd SR zamietol jeho žiadosť o prepustenie na slobodu.