Aktivisti žiadajú ministerku Laššákovú o podporu regionálnej kultúry

Martin 16. apríla (TASR) – Väčší záujem o kultúru v regiónoch požaduje od ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD) petícia "Slovensko nie je len Bratislava", ktorú v pondelok predstavili členovia petičného výboru v Martine. Vyzývajú ju na okamžité riešenie problémov, ktoré trápia kultúru v regiónoch a žiadajú o stretnutie s ňou.



"Cítim, že v regióne je tá situácia o niečo horšia ako v Bratislave. Týka sa to otázky financií," priblížila iniciátorka petície a rozhlasová moderátorka Eva Lacová s tým, že petíciu doposiaľ podpísalo viac ako sto ľudí. Medzi nimi aj herci Marek Geišberg či Lukáš Latinák.



Iniciátori chcú, aby sa viac pozornosti venovalo financovaniu regionálnej kultúry. "Nepopierame, že štát podporuje kultúru prostredníctvom rôznych fondov, no stále je ich málo," dodala Lacová. Petičný výbor zatiaľ nemá pripravené riešenie problémov, podľa Lacovej všetko závisí od diskusie. Aktivista a spisovateľ Maroš Balog, ktorý je jedným zo signatárov výzvy, očakáva, že kvalita, ktorú umelci produkujú v Bratislave sa dostane viac aj do regiónov.



Ministerka Laššáková v reakcii na požiadavky pre TASR uviedla, že túto iniciatívu podporuje a rada sa so signatármi stretne. S autormi iniciatívy sa vo večerných hodinách telefonicky spojí a pozve ich na ministerstvo. "Je pre mňa veľmi príjemná informácia, že časť kultúrnej verejnosti Slovenska sa postavila nielen za mňa, ale aj za ministerstvo kultúry, ale hlavne za projekt obnovy kultúrnych pamiatok a tradícií na celom Slovensku," dodala.