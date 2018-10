Pred druhou budovou Matice slovenskej odhalili bustu Matúša Dulu

Po oživotvorení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal jej spolupredsedom. Bol tiež jedným z iniciátorom postavenia druhej matičnej budovy v Martine v rokoch 1924 – 1926.

Martin 30. októbra (TASR) – Bustu Matúša Dulu, bývalého predsedu Slovenskej národnej rady a Matice slovenskej, odhalili v utorok pred druhou budovou Matice slovenskej v Martine pri príležitosti osláv storočnice prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku prvej Československej republiky.



Dula bol podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) jedným z najvýznamnejších slovenských politikov.



"Je pre mňa neskutočná česť, že som mohol byť na odhalení busty, ktorú si právom zaslúži. Úžasnú vetu, ktorú povedal: 'Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme ísť svojou cestou', by sme si mali všetci pamätať. Bez ľudí ako Matúš Dula by nebolo ani dnešné slobodné Slovensko. Je jeden z dejateľov, ktorí si zaslúžia oveľa častejšie pripomínanie," povedal Danko.



Predseda Matice slovenskej Marián Gešper doplnil, že práve Dula zvolal v máji 1918 do Martina slovenských politikov, ktorí schválili uznesenie o sebaurčovacom práve Slovákov a vytvorení spoločného štátu s Čechmi.



"Aj vďaka nemu bola 30. októbra 1918 Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia slovenského národa. Bol skutočne výnimočnou postavou našich národných dejín. Musíme si uvedomiť, že prebral ideovo-národnú štafetu po hurbanovskej generácii, štúrovcoch a veľmi dôstojne bojoval za slovenské národné práva," podotkol Gešper.



Odhalenie busty Matúša Dulu v Parku sv. Cyrila a Metoda má podľa neho aj inú symboliku. "Po oživotvorení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal jej spolupredsedom. Bol tiež jedným z iniciátorom postavenia druhej matičnej budovy v Martine v rokoch 1924 – 1926."



"Jeho cesta ako národne orientovaného politika sa začala na zakladajúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1863. Neskôr ako inšpektor sučianskej evanjelickej cirkvi bojoval proti zatvoreniu Matice slovenskej uhorským režimom. Som presvedčený o tom, že Matúš Dula je pre slovenský národ veľkou inšpiráciou a príkladom hodným nasledovania," dodal predseda Matice slovenskej.