SNK pripomenie 100. výročie prijatia Martinskej deklarácie

Martin 16. októbra (TASR) – Slovenská národná knižnica (SNK) si pripomenie 100. výročie prijatia Martinskej deklarácie 31. októbra v Literárnom múzeu SNK v Martine na podujatí Pocta Martinskej deklarácii. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Mažáriová.



"Martinskou deklaráciou sa Slováci oficiálne zriekli štátneho zväzku s Uhorskom a vstúpili do zväzku s Čechmi. Prostredníctvom spomienok priamych účastníkov sa prenesieme späť do dňa, kedy sme rozhodli o našej budúcnosti. Súčasťou podujatia bude aj virtuálna výstava Telegram z Martina, ktorá priblíži vzťahy Čechov a Slovákov od konca 19. storočia," uviedla hovorkyňa SNK.



Doplnila, že podujatie sa začne o 11. hodine. "Okrem presného znenia Deklarácie slovenského národa si vypočujeme, v umeleckom podaní Jarmily Kováčovej (Literárne múzeum SNK) a Daniela Žulčáka (Slovenské komorné divadlo), aj spomienky aktérov na túto udalosť tak, ako si ich zapísali do svojich denníkov, alebo ako o nej povedali blízkym," dodala Mažáriová.



"Historik Roman Holec, uznávaný odborník na hospodárske, sociálne a politické dejiny 19. storočia, v prednáške zhodnotí podmienky, za akých vznikol na mape Európy nový štát - Československo. Objasní, aké udalosti tomu predchádzali a detailnejšie sa zameria aj na Martinskú deklaráciu, ktorú prijali 30. októbra 1918, krátko pred 16. hodinou," podotkla hovorkyňa SNK.



Virtuálna výstava Telegram z Martina podľa nej ponúkne exkurz do dejín spolupráce Čechov a Slovákov, ktorá sa cielene začala rozvíjať od vzniku Československej jednoty v roku 1896. "Chronologický výber najvýznamnejších dokumentov uzatvára Martinská deklarácia a kuriózny príbeh strateného telegramu, ktorým Matúš Dula 30. októbra 1918 podvečer informoval Národný výbor česko-slovenský v Prahe o rozhodnutí Slovákov," uzavrela Mažáriová.