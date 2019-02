Matovič: P. Kresáka z vedomej spolupráce usvedčujú zápisy v dolároch

Matovič upozornil, že v dokumente z pražských archívov je vo výdavkoch uvedená suma aj v dolároch. To podľa neho znamená, že sa Kresák v Amerike stretával s pracovníkom tajnej služby.

Bratislava 8. februára (TASR) - Vedomú spoluprácu poslanca Národnej rady (NR) SR za Most-Híd a kandidáta na ústavného sudcu Petra Kresáka s tajnou službou dokazuje dokument, ktorý zverejnil on sám. Obsahuje dôkaz, že bol donášačom aj v Amerike. Vyhlásil to líder OĽaNO Igor Matovič v reakcii na Kresákovu piatkovú tlačovú besedu.



Matovič upozornil, že v dokumente z pražských archívov je vo výdavkoch uvedená suma aj v dolároch. To podľa neho znamená, že sa Kresák v Amerike stretával s pracovníkom tajnej služby. "Tento list výdavkov je evidencia, ktorú si eštebák, ktorý je styčný dôstojník, vedie, keď sa ide stretnúť s donášačom. Keď sa stretne v reštaurácii, tak má výdavky. Dávam rečnícku otázku pánovi Kresákovi, či si myslí, že 22. marca 1988 bola v Československu nejaká reštaurácia, v ktorej sa dalo platiť dolármi. Pán Kresák ani nevie, ako sám seba usvedčil," priblížil Matovič s tým, že poslanec mal teda mať styčného dôstojníka v Československu aj v Amerike.



Líder Obyčajných ľudí dodal, že dokumenty Ústavu pamäti národa (ÚPN) Kresákovu spoluprácu dokazujú. "Zo začiatku bol preverovanou osobou, to je normálny postup, bol vedený ako SAKO a od toho momentu, keď si povedali, že je vhodný, bol ESTR. A spieval ako slávik, lebo je to 133 strán minimálne, ktoré naspieval," uviedol.



Matovič doplnil, že preveriť Kresáka cez ÚPN sa rozhodol po verejnom vypočutí kandidátov na ústavných sudcov. Poukázal tiež na to, že Kresák sa v roku 2002 zdržal v hlasovaní o prelomení veta vtedajšieho prezidenta SR Rudolfa Schustera o zákone, ktorým sa založil ÚPN.



Kresák v piatok vyhlásil, že nikdy vedome nespolupracoval s rozviedkou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ani Štátnej bezpečnosti (ŠtB) nedával informácie. Zdokumentované stretnutia označil za vymyslené. Hovoril, že v čase, keď sa mali uskutočniť v Československu, bol už v Amerike.