Matovič: Vyzývam P. Pellegriniho, aby bol M. Glváč zbavený funkcií

Bratislava 15. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) nemá čo hľadať vo svojej funkcii. Tvrdí to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby vyvinul maximálnu snahu dostať Glváča zo všetkých funkcií, ktoré zastáva. Matovič tak reagoval na medializované informácie, že Glváč bol cez sociálnu sieť v kontakte s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



"Pán premiér, dajte ho do karantény. Glváč bol v tom čase predsedom poslaneckého klubu, dnes je podpredsedom klubu a podpredsedom NR SR, člen ľudskoprávneho výboru, člen výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, člen úzkeho vedenia Smeru-SD a krajský šéf strany," menoval Matovič s tým, že ak to premiér neurobí, je len bábkou v rukách predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Šéf Obyčajných tiež apeluje na predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby si dal podmienku, že od najbližšej schôdze pléna Glváč nebude podpredsedom parlamentu.



"Ide o povesť štátu, dôveryhodnosť a bezpečnosť. Tento človek si verejne robil posmech z ľudí, ktorí chodili na námestia. Vedel, že žena, s ktorou si užíval na Facebooku, je objednávateľka vraždy, napriek tomu odporne a cynicky komunikoval na verejnosti. Je to človek, ktorý trpí absenciou svedomia. Nemá čo byť podpredsedom NR SR," dodal Matovič.



Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú napríklad námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, podpredseda parlamentu a člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.



Komunikáciu Aleny Zs. s vplyvnými ľuďmi získali podľa denníka vyšetrovatelia po zadržaní jej mobilu, počítača a po tom, čo dali tieto zariadenia preskúmať znalcom. Obvinená si komunikáciu s týmito mužmi archivovala a nie je vylúčené, že ju mohla používať aj na vydieranie.