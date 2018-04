Mazurek dostal podľa Progresívneho Slovenska slabý trest

Rozsudok v podobe peňažného trestu 5000 eur však vníma ako dôležitý, vidí v ňom dlhoočakávaný symbol.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek z ĽSNS dostal za svoje hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika slabý trest zo strany Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Myslí si to mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS).



Rozsudok v podobe peňažného trestu 5000 eur však vníma ako dôležitý, vidí v ňom dlhoočakávaný symbol. "Štát totiž prvýkrát od doby rozpustenia strany Slovenská pospolitosť – Národná strana využil právne nástroje na to, aby extrémistom dôsledne pripomenul, že porušovanie trestného zákona nemožno tolerovať," povedala Irena Bihariová z PS. Rozsudok bude mať podľa nej dopad aj na ďalšie rozhodnutia súdov a orgánov činných v trestnom konaní, "keďže vymedzuje mantinely medzi účelovým zneužívaním slobody slova a protiprávnym hanobením menšín".



Bihariová patrila medzi tých, ktorí presadzovali novelu Trestného poriadku týkajúcu sa extrémistických trestných činov. Zmeny prišli v tejto veci približne pred rokom, Bihariová hovorí o zlepšení v boji proti trestnoprávnym podobám extrémizmu, prístup orgánov činných v trestnom konaní sa podľa nej "výrazne zlepšil".



"Zvýšilo sa napadnutie trestných činov extrémizmu na dvojnásobok, tiež počet prípadov, ktoré prešli do štádia vznesenia obžaloby, začali sa robiť ostatné úkony vo vyšetrovaní, najmä domové prehliadky, oceňujem skríningové centrum NAKA pre problematiku nenávistných prejavov na internete," povedala.



Slovensko však týmito opatreniami nemá podľa Bihariovej vyhraté v boji proti extrémizmu. Štát podľa nej potrebuje schopného ministra vnútra a policajného prezidenta, ktorí by tejto téme venovali systematickú pozornosť.



S Bihariovou súhlasí aj Martin Poliačik z PS. "Napriek tomu, že v oblasti trestnoprávnej sme sa výrazne posunuli, ostáva to na ťahu ministerstvo školstva, tento fenomén nemožno poraziť napríklad branným cvičením," dodal.



ŠTS odsúdil v pondelok Mazureka za jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika na peňažný trest 5000 eur. Ak ho nezaplatí, hrozí mu polročné väzenie. Verdikt nie je právoplatný, poslanec sa voči nemu odvolal a prokurátor tiež, trest je podľa neho nízky.