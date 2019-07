M. Beblavý: Štátne firmy sa obsadzujú politicky, chceme to zmeniť

Poslanec Beblavý poukazuje, že v Bratislave sa určilo, aby dozorná rada podnikov slúžila na politický dohľad a tí, čo majú politickú zodpovednosť, mohli kontrolovať hospodárenie týchto firiem.

Bratislava 3. júla (TASR) – Výberové konania do výkonného manažmentu štátnych podnikov sú v súčasnosti len formalita a fraška, lebo tieto posty sa obsadzujú čisto politiky. Tvrdí to nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Príkladom ako postupovať inak sú podľa jeho slov nedávne transparentné výberové konania na šéfov mestských podnikov v Bratislave. Strana Spolu by takýto systém chcela s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom (PS) zaviesť aj na úrovni štátu.



"Náš politický záväzok PS a Spolu je, že budeme presadzovať v budúcej vláde, aby sa uplatnili rovnaké pravidlá transparentného výberu šéfov podnikov ako v Bratislave, aby sme odpolitizovali výkonný manažment štátnych podnikov a dosadili doň profesionálov," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii Beblavý, ktorý novému vedeniu Bratislavy tiež radil, ako nastaviť pravidlá výberu nových šéfov mestských podnikov.



Poslanec poukazuje, že v Bratislave sa určilo, aby dozorná rada podnikov slúžila na politický dohľad a tí, čo majú politickú zodpovednosť, mohli kontrolovať hospodárenie týchto firiem. "Povedalo sa, že predstavenstvo a výkonný manažment, naopak, bude odpolitizovaný, vyberá sa odpolitizovaným výberovým konaním a nebude akceptovateľné, aby do toho niekto politicky zasahoval," povedal s tým, že toto by sa malo diať aj v štátnych podnikoch. "Nech politické strany, poslanecké kluby, vláda hovoria do toho, kto bude dozerať na hospodárenie podnikov, nech do dozorných rád nominujú svojich ľudí, ale v predstavenstve štátnych podnikov by mali byť špičkoví odborníci vybratí výberovým konaním, ako to bolo v meste Bratislava," skonštatoval Beblavý.



Priznáva, že výberové konania nezaručujú, že každý vybratý manažér je "anjelsky génius". Výberové konania sú podľa poslanca len mechanizmus, ktorý garantuje lepší proces ako ten "politický a oligarchický spôsob výberu". "Bude to aj veľký krok v hospodárení, ľudia to môžu pocítiť na nižších cenách elektriny, poštovného, ale aj na tom, ako sa rýchlo budú stavať diaľnice," tvrdí Beblavý. Líder PS Michal Truban povedal, že primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a jeho tímu sa pomerne skoro podarilo dosiahnuť zmeny. "Podarilo sa mu to urobiť slušnou, konštruktívnou, transparentnou politikou, postavenou na spolupráci a víziách," uviedol s tým, že podobne chcú postupovať aj na celoštátnej úrovni.



Vallo deklaruje, že doterajšie výberové konania na šéfov bratislavských mestských podnikov boli skutočne transparentné. "Za výbermi nie je dohoda, hľadali sme najlepšieho človeka. Aj keď zazneli výhrady voči vybratým kandidátom, nezaznamenali sme v zastupiteľstve také výhrady, ktoré by spochybňovali samotnú transparentnosť výberových konaní," povedal primátor. Tvrdí, že ak noví šéfovia firiem nebudú napĺňať stanovené ciele, budú odvolaní.