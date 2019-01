M.Beňová:A.Danko sa mohol k záležitosti so svojou prácou postaviť inak

Podobný názor má aj europoslankyňa Anna Záborská.

Bratislava 12. januára (TASR) - Záležitosť ohľadom svojej rigoróznej práce mohol predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) ukončiť už dávno. Zhodli sa na tom poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová (Smer-SD) a Anna Záborská (KDH) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Mohol túto záležitosť ukončiť už vtedy, keď sa táto téma objavila prvýkrát. Mohol sa k nej postaviť iným spôsobom. Nie je pre mňa celkom pochopiteľné, akým spôsobom to riešil, že sa to prenieslo do nového roka. On povedal, že bude čakať na vyjadrenie komisie a je na ňom, aby sa rozhodol," vyhlásila Beňová.



Podobný názor má aj Záborská. "Táto kauza mala byť už dávno skončená. Pri prvých pochybnostiach mal predseda NRSR vyvodiť dôsledky," myslí si. Danko podľa nej mohol napríklad čiastočne pozastaviť svoju funkciu, kým by sa situácia nevysvetlila. "Je neskoro, chytil sa do vlastnej pasce," dodala europoslankyňa.



Ani jedna z poslankýň však nepovedala, aké dôsledky by mal podľa nich predseda parlamentu vyvodiť. "Budem veľmi úprimná. SNS je našim koaličným partnerom, pán Danko je ich predseda, nebudem mu posielať odkazy cez Slovenský rozhlas," povedala Beňová. Záborská zopakovala, že dôsledky musí vyvodiť sám Danko. "Akýkoľvek dôsledok vyvodí, bude tieňom nad jeho politickou kariérou," poznamenala.