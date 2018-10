RTVS prinesie pred komunálnymi voľbami spolu 33 diskusií s kandidátmi

Relácie naživo od 22. októbra odvysiela Dvojka a Rádio Regina.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravil sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest a obcí nad 25.000 obyvateľov. Naživo ich od 22. októbra odvysiela Dvojka a Rádio Regina. Dohromady ich bude 33.



Diskusií na primátorov krajských miest bude osem a diváci si ich môžu pozrieť na Dvojke počas pracovných dní od 22. do októbra do 5. novembra od 17.30 h vždy v pracovné dni, okrem 1. a 2. novembra, a v rovnakom čase aj vypočuť na Rádiu Regina. Začína sa s kandidátmi na primátora Košíc a postupne sa bude prechádzať cez Prešov (23.10.), Žilinu (24.10.), Banskú Bystricu (25.10.), Nitru (26.10.), Trenčín (29.10.) až po Trnavu (31.10.) a Bratislavu (5.11.).



Ich moderátormi budú dlhoroční redaktori a moderátori RTVS a tímlídri banskobystrického štúdia Martina Kvačkajová a košického štúdia Stanislav Lažo. Debatu budú viesť s kandidátmi na najvyššieho predstaviteľa Košíc, Prešova, Žiliny a Banskej Bystrice. "Témami, ktoré súvisia s komunálnou politikou, sa venujem niekoľko rokov a moderovanie takejto diskusnej relácie je pre mňa výzvou a veľmi sa na to teším," povedala Kvačkajová. Lažo pracuje v spravodajstve už 20 rokov a takmer celý čas sa venuje aj komunálnej politike priamo v regiónoch. "Je to obrovská výzva, ale aj zodpovednosť viesť diskusie čo najlepšie, aby si občania vedeli vybrať správneho kandidáta," dodal.



Otázky uchádzačom o primátorské kreslo v Nitre, Trenčíne, Trnave a Bratislave budú v priamom prenose klásť moderátori a redaktori Rádia Slovensko Marta Jančkárová a Juraj Jedinák, ktorých poslucháči poznajú z besied Z prvej ruky a Rádiožurnálov. "Komunálne voľby možno nie sú tak ostro sledované ako parlamentné, no práve ich výsledok bezprostredne ovplyvní život v mestách a obciach. Aj tu platí, že lepšie je kandidátov vidieť a počuť, ako o nich iba čítať. Verím, že debaty vysielané televíziou a rozhlasom pomôžu ľuďom lepšie sa rozhodnúť," uviedla Jančkárová. Jedinák bol vlani súčasťou projektu volieb do vyšších územných celkov a tento rok dostal ponuku na voľby do orgánov samosprávy obcí. "Vždy je to profesionálna výzva posunúť sa kvalitatívne ďalej. Zároveň ma teší, že už tretie vedenie po sebe mi dalo dôveru v televízno-rozhlasovom projekte. Po prezidentských, parlamentných a samosprávnych voľbách ma čakajú opäť komunálne," poznamenal.



Rádio Regina okrem toho prinesie 25 diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest nad 25.000 obyvateľov. Odvysiela ich v pracovných dňoch od 22. októbra do 7. novembra po 15. hodine. Rozhovory o problémoch jednotlivých miest a možných riešeniach budú na Rádiu Regina západ viesť Jana Obrancová, Ctibor Michalka, Matej Baránek a Marián Kukelka. Na Rádiu Regina stred ich budú moderovať Milan Velecký, Vlado Záborský, Jozef Kubánek a Marek Pivoluska. Na predstavy a plány kandidátov na najbližšie štyri roky sa na Rádiu Regina východ budú pýtať Dávid Palaščák, Miroslav Talavášek, Ivana Leferovičová a Kristína Plajdicsková.



TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.