V témach J.Kuciaka pokračujú novinári z Nemecka, Rakúska i Švajčiarska

O zriadení špeciálneho newsroomu pre novinárov nadväzujúcich na Kuciakovu prácu, informoval mediálny koncern na konci februára.

Bratislava 12. marca (TASR) – V špeciálnom medzinárodnom newsroome združujúcom investigatívnych novinárov, pracujúcich na témach, ktorým sa venoval zavraždený novinár Ján Kuciak, v súčasnosti pôsobí šesť novinárov z Nemecka, Švajčiarska i Rakúska. "Mali by sa k nim a pripojiť aj novinári z Talianska, Maďarska, Česka, Chorvátska, ako aj ďalších krajín," informoval TASR hovorca Ringier Axel Springer Slovakia Peter Porubský. Dodal, že konkrétne mená a médiá sa spoločnosť z bezpečnostných dôvodov rozhodla verejne neprezentovať.



"Investigatívci pracujú na témach, na ktorých pracoval Ján Kuciak a nestihol ich dokončiť. Zároveň však hľadajú aj nové prepojenia, ktoré sa otvárajú," uviedol Porubský. Dĺžka trvania projektu podľa jeho slov nie je limitovaná. "Chceme dokončiť všetku prácu Jána Kuciaka," zdôraznil hovorca.



Posledný článok, na ktorom pracoval zavraždený slovenský novinár pre Aktuality.sk, bol v 28. februára publikovaný vo všetkých spravodajských médiách Ringier Axel Springer Media AG, ako aj v médiách Axel Springer SE a Ringier AG. Aj nové články a zistenia by mali mať medzinárodnú publicitu a priestor vo viacerých médiách. Platí to napríklad aj o pondelkovom článku na portáli Aktuality.sk, poukazujúcom na otázky okolo ekonomických aktivít bývalého predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka. "Väčšina médií, aj mimo Ringier a Axel Springer, prejavili záujem o publikovanie ďalších článkov vrátane toho dnešného," potvrdil Porubský.



