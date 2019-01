Kandidáti na členov Rady RTVS a Správnej rady TASR sú odobrení

Za štyroch členov Správnej rady TASR, ktorým sa končí funkčné obdobie (Vladimír Masár, Boris Chovanec, Peter Alakša a Ján Sand) je 14 kandidátov.

Bratislava 29. januára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá odobril kandidátov na členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ako aj kandidátov na členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).



"V prípade ôsmich navrhovaných kandidátov na členov Rady RTVS neboli v jednom prípade splnené formálne náležitosti," informoval na utorkovom rokovaní predseda mediálneho parlamentného výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD). Parlament bude voliť nových členov rád na najbližšej schôdzi. Do Rady RTVS majú zvoliť troch členov, do Správnej rady TASR štyroch.



V Rade RTVS sa končí funkčné obdobie súčasnému predsedovi Igorovi Gallovi, takisto Jozefovi Chudíkovi a Petrovi Kubicovi. Prví dvaja kandidujú opäť. Galla navrhol neinvestičný fond Horský film Poprad, Chudíka Slovenská asociácia novinárov. Ako odborníka pre oblasť televízneho vysielania navrhlo Občianske združenie (OZ) Harmony – etický kompas a Združenie slovanskej vzájomnosti – Košicko publicistu Jána Dianišku. Kandidátom Združenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov je profesor Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave a bývalý šéf Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Miloš Mistrík.



Za člena Rady RTVS – odborníka v oblasti ekonómie navrhuje Klub poslancov NR SR za stranu Most-Híd dekana Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Tomáša Dudáša, Slovenský paralympijský výbor navrhol prezidenta slovenských pobočiek spoločnosti Deloitte a končiaceho predsedu Správnej rady TASR Vladimíra Masára. Poslanec Národnej rady SR Dušan Muňko (Smer-SD) navrhuje generálnu riaditeľku Fakultnej nemocnice v Nitre Jarmilu Mikušovú.



Za štyroch členov Správnej rady TASR, ktorým sa končí funkčné obdobie (Vladimír Masár, Boris Chovanec, Peter Alakša a Ján Sand) je 14 kandidátov.



OZ Špeciálne olympiády navrhuje advokáta Jozefa Tuhovčáka, Nadácia Výskum rakoviny bývalú novinárku Tamaru Válkovú, Asociácia priemyselných zväzov bývalého podnikateľa v mediálnej oblasti Petra Abraháma a Asociácia európskych novinárov ekonóma a novinára Vladimíra Bačišina.



Kandidátom OZ Rallye klub Žilina je absolventka Elektrotechnickej univerzity Žilinskej univerzity (ŽU) Anna Klimíková, Slovenská komora audítorov navrhla audítora Petra Mestického. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave navrhuje do Správnej rady TASR vysokoškolskú pedagogičku Svetlanu Hlavčákovú, Liga za duševné zdravie súčasného člena RVR Vladimíra Holana. Združenie miest a obcí (ZMOS) navrhuje poslancom parlamentu zvoliť do dozorného orgánu TASR hovorcu združenia Michala Kaliňáka, OZ Bratislavské rožky svojho podpredsedu Árpáda Korpása. Poslanec Národnej rady SR Dušan Muňko (Smer-SD) navrhol vedúceho ústavu dizajnu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Antona Szomolányiho.



Parlamentný výbor pre kultúru a médiá odobril aj návrh Slovenského paralympijského výboru, ktorého kandidátom do Správnej rady TASR v oblasti informačných technológií je Ladislav Mikuš, taktiež kandidáta Ondreja Mravca, navrhovaného Združením Za zdravé zdravotníctvo a taktiež do pléna posunul aj kandidatúru rektora STU Bratislava Roberta Redhammera, ktorého navrhol rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.