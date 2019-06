Medvedev uistil, že SR môže považovať Rusko za spoľahlivého dodávateľa

Predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý je na pracovnej ceste v Rusku položil veniec k pamätníku neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade. Na snímke vojaci držia stráž pri Pamätníku neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade. Moskva, 5. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Rusko ubezpečilo SR, že dodávky plynu nebudú po novom roku ohrozené

Moskva 5. júna (TASR) – Ruský premiér Dmitrij Medvedev ubezpečil v stredu predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho, že Slovenská republika môže aj naďalej rátať s Ruskom ako so spoľahlivým dodávateľom energetických surovín.Slovenský premiér ocenil garancie ruského predstaviteľa, žekonštatoval, pričom vyzdvihol jasný pragmatický Medvedevov prístup.Pellegrini sa poďakoval za otvorené a priateľské rozhovory. Domnieva sa, že Slovensko má jednu z najviac otvorených ekonomík na svete a preto je dôležité, aby malo vyvážené zahraničnopolitické vzťahy so všetkými krajinami.Naďalej má záujem na tom, aby vzájomné vzťahy s Ruskom boli priateľské a navzájom sa rešpektujúce.uviedol, pričom zároveň zdôraznil, že práve Ruská federácia predstavuje jedného z najdôležitejších partnerov Slovenska mimo EÚ.Taktiež ocenil, že po rokoch útlmu v oblasti hospodárskej výmeny sa bilancia vracia do pôvodného stavu. Napriek tomu, že kľúčovými oblasťami vzájomnej spolupráce sú hospodárstvo a energetika, ocenil napríklad aj vzrastajúci počet ruských turistov na Slovensku.Medvedev uviedol, že predstavitelia hovorili nielen o energetike, ale aj o priemyselnej kooperácii, doprave – projekte širokorozchodnej trate od Košíc do Viedne.zdôraznil, pričom ocenil veľké skúsenosti ohľadom vzájomných študentských a vedeckých výmen. Za posledné roky počet štipendií vzrástol. Dohodli sa, že aj naďalej budú podporovať takéto projekty.Pred tlačovou konferenciou zástupcovia oboch strán podpísali Zmluvu o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou TVEL pri dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne na najmenej päť rokov. TVEL je ruská štátna firma, ktorá sídli v Moskve a vyrába palivo pre jadrové elektrárne – napríklad pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach a pre české v Temelíne a Dukovanoch.Zároveň predstavitelia podpísali Memorandum medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energie na mierové účely. Za slovenskú stranu memorandum podpísal minister hospodárstva Peter Žiga a za ruskú generálny riaditeľ štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexej Lichačov.Premiér Pellegrini pozval ruského premiéra na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa tento rok uskutočnia v Banskej Bystrici. Medvedev sa poďakoval za pozvanie s tým, že urobí všetko preto, aby bolo Rusko zastúpené na vysokej úrovni.Projekt Nord Stream 2 môže úplne zmeniť toky plynu, ktoré smerujú z Ruskej federácie do Európy a je úplne prirodzené, že to môže mať zásadný dopad na tranzitnú infraštruktúru, ktorá vedie cez SR. Na druhej strane hľadáme možnosti, ako by slovenská tranzitná infraštruktúra mohla byť zapojená do tranzitu plynu aj v prípade spustenia projektu Nord Stream 2. Na spoločnej tlačovej konferencii s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom to v stredu uviedol premiér Peter Pellegrini v súvislosti s obavami Slovenska z projektu Nord Stream 2. Ruská strana počas rokovania ubezpečila SR, že dodávky plynu nebudú po 1. januári 2020 ohrozené.zdôraznil Pellegrini. Pre Slovensko to má zásadné ekonomické dôvody.Medvedev povedal, že rozumie Slovensku, čo sa týka otázky straty tranzitných príjmov.vyhlásil Medvedev v súvislosti s riešením situácie.Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga má pocit, že ruskí partneri sú pripravení hľadať konštruktívne riešenia v otázke momentálnej neexistencie novej dohody o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, pričom tá súčasná zanikne ku koncu roka. Nie je preto vylúčené, že od januára 2020 prestane cez Ukrajinu prúdiť plyn z Ruska.konštatoval Žiga.Zároveň zdôraznil, že ruská strana ubezpečila tú slovenskú, že občania SR a aj slovenský priemysel po 1. januári 2020 nebude ohrozený čo sa týka dodávok plynu.Jeden z možných scenárov napríklad počíta s možnosťou vybudovania plynovodu z juhu, ako rozšírenie projektu Turkish Stream cez Srbsko a Bulharsko. Táto trasa by zásobovala aj Maďarsko a následne cez plynové prepojenie aj Slovensko.V súčasnosti sa dodáva ruský plyn do Európy najmä cez Ukrajinu, Bielorusko, Poľsko a Slovensko plynovodmi Jamal a Bratstvo a aj prostredníctvom plynovodu Nord Stream (Severný prúd) pod Baltským morom. Práve z dôvodu rastúcej spotreby zemného plynu v Nemecku sa od roku 2015 realizuje výstavba Nord Stream 2 (Severný prúd 2) prostredníctvom, ktorého sa má zdvojnásobiť kapacita podmorských plynovodov.Výstavba vyvolala vlnu nevôle zo strany Ukrajiny či Poľska, ktoré plynovod obchádza, v dôsledku čoho by prišli o zisky z tranzitu. Tranzit plynu cez územie Slovenska z Ruska prostredníctvom spoločnosti Eustream dosahuje obrat približne 700 miliónov eur ročne. Dividendy tejto spoločnosti sú významným príspevkom do slovenskej štátnej pokladne.Krajiny preto hľadajú alternatívy dodávok plynu. Poľsko v roku 2018 podpísalo dlhodobý kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. V septembri minulého roka sa začalo s výstavbou vyše 160-kilometrového plynovodu medzi SR a Poľskom. Ten umožní vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Krajiny strednej Európy by tak mali získať priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu a taktiež LNG terminálov v Baltskom mori a z Nórska.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)